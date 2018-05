Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében.","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb6700a-0a1f-4ce4-994a-49c9aff273cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","timestamp":"2018. május. 03. 13:51","title":"Nagy magyar üzlet lehet a román földgáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták, hogy melyik a legjobb. ","shortLead":"A laktózmentes tejfölök ráadásul jobban is vizsgáztak a sima tejfölöknél a Nébih tesztjén. Azt is megmondták...","id":"20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b19a2160-7932-41f2-82c1-e5103be31b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98d9a2a-2117-4689-ab4f-82c76e6e4283","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_Kiderult_tenyleg_laktozmentes_a_laktozmentes_tejfol","timestamp":"2018. május. 03. 13:12","title":"Kiderült: tényleg laktózmentes a laktózmentes tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37c891c-f836-492e-824b-a31c6f3b9213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az erősödő külföldi kereslet és a termelési költségek emelkedése miatt a borok drágulására számít a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.","shortLead":"Az erősödő külföldi kereslet és a termelési költségek emelkedése miatt a borok drágulására számít a Hegyközségek...","id":"20180503_Dragulhat_iden_a_bor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a37c891c-f836-492e-824b-a31c6f3b9213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bb83c6-ab4f-4844-acb5-7a2dbe6f6546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Dragulhat_iden_a_bor","timestamp":"2018. május. 03. 11:23","title":"Drágulhat idén a bor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden a jereváni parlament nem szavazta meg az egyetlen jelölt, az ellenzéki Nikol Pasinján miniszterelnöki kinevezését. A szavazás csak tovább ront az Örmény Köztársasági Párt helyzetén, s szinte biztosra vehető, hogy a válság Pasinjan kinevezésével, vagy a választás előrehozatalával ér véget, ahol viszont szintén nem sok esélye lesz a kormánypártnak.","shortLead":"A főváros belső kerületeit teljesen megbénító útblokád és általános sztrájk kezdődött Örményországban, miután kedden...","id":"20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4753da63-ae9a-4772-8dca-6276c9d92f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5135fa99-7007-4583-9e64-302ea5d96b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Most_nullazza_le_magat_az_ormeny_hatalom","timestamp":"2018. május. 02. 18:00","title":"Most nullázza le magát az örmény hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél bizonyítja, hogy ez nem igaz. ","shortLead":"Jávor Benedek szerint az EU elégedetlen Polt Péter tevékenységével, de az ügyészség szerint egy tavalyi levél...","id":"20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e098a9-1e31-40df-92e7-f7ee25bac1f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Tavalyi_OLAFlevellel_bizonyitja_az_ugyeszseg_hogy_az_EU_elegedett_Polt_Peterrel","timestamp":"2018. május. 03. 09:00","title":"Tavalyi OLAF-levéllel bizonyítja az ügyészség, hogy az EU elégedett Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","shortLead":"Stohl András venné át a műsor vezetését Tillától a Ninja Warriorban. ","id":"20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073c571a-bb02-404a-97be-60b429475885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fa1dd7-f8c1-4431-8d03-525e919f9ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Uj_musorvezeto_venne_at_Tilla_helyet_a_TV2_egyik_musoraban","timestamp":"2018. május. 03. 07:29","title":"Új műsorvezető venné át Tilla helyét a TV2 egyik műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","id":"20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced50cea-ae1a-4011-87d3-66444e175d18","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","timestamp":"2018. május. 03. 06:14","title":"Századvéges válthatja Lázár első emberét a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","shortLead":"A magyar miniszterelnökről szóló elemzéssel jött ki a Project Syndicate nevű, nemzetközi médiaszervezet. ","id":"20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c094a6-2630-48d2-a290-401ab92fda9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_politikaja_a_felelem_mergezo_keverekere_epul","timestamp":"2018. május. 02. 20:11","title":"\"Orbán politikája a félelem mérgező keverékére épül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]