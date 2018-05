Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel már pénteken elstartol az idei érettségi szezon. Az első nagy vizsgatárgy, a magyar hétfőn következik. ","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel már pénteken elstartol az idei érettségi szezon. Az első nagy vizsgatárgy, a magyar hétfőn...","id":"20180504_Ma_elballagnak_hetfon_pedig_mar_erettsegiznek_a_diakok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69b3e0-6060-4339-94a6-0d99229b7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Ma_elballagnak_hetfon_pedig_mar_erettsegiznek_a_diakok","timestamp":"2018. május. 04. 05:42","title":"Ma startol az idei érettségi szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.","shortLead":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat...","id":"20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b96163-aa08-4c4b-a875-4ffb1ba595d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","timestamp":"2018. május. 04. 15:03","title":"Megmérik az Alpok pulzusát, 600 szenzort vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","shortLead":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","id":"20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d285fd4-22a8-4a33-8116-2817b43e0d97","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","timestamp":"2018. május. 04. 10:33","title":"Magyarországon lesz a világ eddigi legnagyobb lovasíjász-bajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","shortLead":"Az sem mindegy, ki milyen műfajban publikál.","id":"20180502_Kevesebbet_er_a_konyv_ha_no_irta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e59bdf3-fc69-484a-9866-9c7573480807","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Kevesebbet_er_a_konyv_ha_no_irta","timestamp":"2018. május. 02. 17:00","title":"Kevesebbet ér a könyv, ha nő írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d84508d-4141-45a4-a6d1-2f8a4ba1117d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nagyon feszes a menetrendje, mondhatni katonás: a beszélgetésünkre két ülés között kerül sor, és az utolsó előtti válasz közben már meg is szólal a kaputelefon. A rendelkezésre álló egy órában viszont a pszichológus minden figyelme a miénk – még a gyors tízórai java is a tányéron marad, amit válaszadás közben akart elfogyasztani. Ha egy interjút ilyen komolyan vesz, aligha túloz, amikor a sikere titkát az érdeklődő természetében keresi.



","shortLead":"Nagyon feszes a menetrendje, mondhatni katonás: a beszélgetésünkre két ülés között kerül sor, és az utolsó előtti...","id":"hvgextrano_20180503_Annyi_a_feszultseg_hogy_sokan_kiehezve_varjak_mire_lehet_raugrani__Interju_dr_Almasi_Kittivel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d84508d-4141-45a4-a6d1-2f8a4ba1117d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467439-cf97-4e2d-a698-47ae2d67f422","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180503_Annyi_a_feszultseg_hogy_sokan_kiehezve_varjak_mire_lehet_raugrani__Interju_dr_Almasi_Kittivel","timestamp":"2018. május. 03. 12:04","title":"„Annyi a feszültség, hogy sokan kiéhezve várják, mire lehet ráugrani” – Interjú dr. Almási Kittivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f162f34-6a50-444f-a504-8a24bfd91eab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion már a piroson hajtott át, és csak az utolsó pillanatban vette észre a motorost. Akkor viszont már késő volt.","shortLead":"A kamion már a piroson hajtott át, és csak az utolsó pillanatban vette észre a motorost. Akkor viszont már késő volt.","id":"20180503_kamion_motoros_baleset_kozlekedes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f162f34-6a50-444f-a504-8a24bfd91eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafd2b8f-f648-4ded-a887-266d9a01a852","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_kamion_motoros_baleset_kozlekedes_video","timestamp":"2018. május. 03. 14:21","title":"Mobilozott a kamionsofőr, amikor elütötte a motorost – mégis nevetséges bírsággal úszta meg a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters. Semmi olyan nem történt, amire ne számítottunk volna – beleértve a közéleti kiszólásokat is –, viszont ettől még jó volt nekünk.","shortLead":"Pink Floyd-dalparádéval, lenyűgöző vizuállal és vastag politikai beszólásokkal tért vissza Budapestre Roger Waters...","id":"20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8d94c4-1112-40d1-ae8e-156ffc5f5f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6788aef-f23a-499f-a5cf-cc5e3c081412","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Anya_bizhatok_a_kormanyban_Kurvara_nem__Roger_Waters_Budapesten","timestamp":"2018. május. 03. 10:30","title":"„Anya, bízhatok a kormányban? Kurvára nem!” – Roger Waters Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]