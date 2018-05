Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bicskanyitogató parkolást fotóztak le Budapesten
Olvasónk a Márvány utcában kapta lencsevégre az autót, ami – fogalmazzunk úgy – cseppet sem állt jó helyen.

Sűrű hete volt Orbánnak, a végén páros lábbal szállt bele a Kúriába
Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. "Politikailag kényes" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.

","shortLead":"Húszmilliárd forintot költhet a Kiss-Rigó László egyházmegyéje, hatmilliárd „előleget” máris megkapott. Orbán Viktor kedvenc püspöke apránként beveszi Botka László városát
Húszmilliárd forintot költhet a Kiss-Rigó László egyházmegyéje, hatmilliárd „előleget" máris megkapott. A stadion, a látogatóközpont, benne a luxusétterem, már sínen van, jöhetnek a főhadiszálláson túli tervek is. Botka László MSZP-s polgármester elől vihetik el a dicsőséget Szegeden.

A pénteki melegrekord után ma is kánikula várható
És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.

Élve elégettek egy megerőszakolt indiai lányt, miután szülei panaszt tettek
A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz felülésre és 750 dollárnak megfelelő összegre büntették őket. Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért
Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.

Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban
Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján. Technikai tussal bronzérmes lett Barka Emese a birkózó Eb-n
Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert.