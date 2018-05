Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","shortLead":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","id":"20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c377aad4-d486-4418-9d98-edbb3ecb052a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","timestamp":"2018. május. 07. 13:31","title":"Bangóné szerint hiteles lenne, ha az MSZP is kordont bontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6639d6-a3f2-4924-9330-ec0bf5380d09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Mellékelünk pár füldugót.\"","shortLead":"\"Mellékelünk pár füldugót.\"","id":"20180506_Valaszt_kaptak_a_lakok_akik_kitiltanak_a_hangos_gyerekeket_a_jatszoterrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6639d6-a3f2-4924-9330-ec0bf5380d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be011c7-e75a-45c8-8efe-2ed2e69957c2","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Valaszt_kaptak_a_lakok_akik_kitiltanak_a_hangos_gyerekeket_a_jatszoterrol","timestamp":"2018. május. 06. 17:06","title":"Választ kaptak a lakók, akik kitiltanák a hangos gyerekeket a játszótérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A hvg.hu közéleti podcastjának a vendége Gulyás Balázs aktivista, több tüntetés szervezője. Vele beszélgettünk a május 8-i tüntetésről. A demonstrálók a Kossuth térről üzennek az alakulóülésen résztvevő kormánynak és az ellenzéknek is.","shortLead":"A hvg.hu közéleti podcastjának a vendége Gulyás Balázs aktivista, több tüntetés szervezője. Vele beszélgettünk a május...","id":"20180505_Fulke_podcast_Gulyas_Balazs_Megszolalhatna_mar_a_politikusok_lelkiismerete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8afaa-ebac-476a-8feb-20d960015727","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Fulke_podcast_Gulyas_Balazs_Megszolalhatna_mar_a_politikusok_lelkiismerete","timestamp":"2018. május. 05. 17:30","title":"Fülke: „Megszólalhatna már a politikusok lelkiismerete”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f0252b-3094-43cf-952b-20111ce0751f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű fejlesztése több mint 5 évet és 12 milliárd rubelt emésztett fel.","shortLead":"A jármű fejlesztése több mint 5 évet és 12 milliárd rubelt emésztett fel.","id":"20180507_Putyin_uj_limuzinjan_hajtatott_a_Kremlbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f0252b-3094-43cf-952b-20111ce0751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4d1c02-497c-4f10-ae81-befe35a91f30","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Putyin_uj_limuzinjan_hajtatott_a_Kremlbe","timestamp":"2018. május. 07. 15:23","title":"Putyin végre új, orosz gyártmányú limuzinján hajtatott a Kremlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fe706e-b886-4a87-aa8f-b7612d3bdb88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak a sorozatban játszik erős embert Hafþór Júlíus Björnsson. ","shortLead":"Nem csak a sorozatban játszik erős embert Hafþór Júlíus Björnsson. ","id":"20180507_A_Tronok_harca_egyik_szereploje_lett_a_vilag_legerosebb_embere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53fe706e-b886-4a87-aa8f-b7612d3bdb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bce191-9c76-4947-a819-7d9b00e528d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_A_Tronok_harca_egyik_szereploje_lett_a_vilag_legerosebb_embere","timestamp":"2018. május. 07. 09:10","title":"A Trónok harca egyik szereplője lett a világ legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.","shortLead":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei...","id":"20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed96a4-b4b8-4a79-ac8e-bbb1d0f78d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2018. május. 06. 21:55","title":"Kilencéves kisfiúra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Szíria megengedi, hogy az ország Irán Izrael elleni felvonulási terepe legyen, akkor Bassár el-Aszad elnöknek tudnia kell, hogy ez lesz az ő, és rezsimje vége – mondta az ynet izraeli híroldalnak Juval Szteinic energia- és infrastruktúraügyekben illetékes izraeli miniszter.","shortLead":"Ha Szíria megengedi, hogy az ország Irán Izrael elleni felvonulási terepe legyen, akkor Bassár el-Aszad elnöknek tudnia...","id":"20180507_Izrael_merenylettel_fenyegette_Asszadot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678e24f-61bb-40f7-8d1f-fd655dedeaab","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Izrael_merenylettel_fenyegette_Asszadot","timestamp":"2018. május. 07. 13:29","title":"Izrael merénylettel fenyegette Aszadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","shortLead":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","id":"20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e95a6c-b396-48ab-acfd-c090ac1535c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 07. 14:56","title":"21 éves gyilkossági ügyet oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]