Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Kisfilmmel köszönti az anyákat a Budapesti Rendőr-főkapitányság.","id":"20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab24352-71c9-406b-bfb0-3d989ae7d24f","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Mi_tortenik_ha_negy_rendor_megprobal_helyettesiteni_egy_anyat_Video","timestamp":"2018. május. 06. 14:44","title":"Mi történik, ha négy rendőr megpróbál helyettesíteni egy anyát? Videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szinte biztosra vehető, hogy a portugál sztár pályára lép a május 26-i, kijevi döntőben. ","shortLead":"Szinte biztosra vehető, hogy a portugál sztár pályára lép a május 26-i, kijevi döntőben. ","id":"20180507_Ha_aggodott_volna_Ronaldo_BLdontos_szerepleseert_ne_tegye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843d2771-e080-46e2-9ae5-9d789f36c133","keywords":null,"link":"/sport/20180507_Ha_aggodott_volna_Ronaldo_BLdontos_szerepleseert_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 07. 16:08","title":"Ha aggódott volna Ronaldo BL-döntős szerepléséért, ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány miniszterelnökét is.","shortLead":"Újabb hat évre szól a 65 éves Putyin sokadik elnöki ciklusa. Valószínűleg ma megnevezi az új orosz kormány...","id":"20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dba0e8-9d7d-4a83-ba2a-c762aa007192","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_putyin_ma_teszi_le_negyedszer_az_elnoki_eskut","timestamp":"2018. május. 07. 07:20","title":"Putyin ma teszi le negyedszer az elnöki esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","id":"20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5ba0f-97ed-40a8-84a1-08cbaa536044","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Záporok enyhítenek a melegen hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","shortLead":"Népszerűek a brit egyetemek, sok magyar diák jut be Cambridge-be és Oxfordba is. ","id":"20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c438cd-84db-4010-aef8-1d93a4f92e63","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Egyre_tobb_diak_mar_csak_biztonsagi_tartalekkent_jelentkezik_magyar_egyetemre","timestamp":"2018. május. 06. 09:47","title":"Egyre több diák már csak biztonsági tartalékként jelentkezik magyar egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","shortLead":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","id":"20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ca84-57d6-48f5-b15c-fac4790ba646","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","timestamp":"2018. május. 07. 10:55","title":"Lázas munka lesz a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]