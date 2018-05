Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"Balla Györgyi, Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan faragja létszámukat, és az utánuk járó állami támogatást is. ","shortLead":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan...","id":"20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380a6eec-75e4-4c96-8df2-c2db3c9ac811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","timestamp":"2018. május. 07. 06:30","title":"\"A Sanyit elküldték, biztos napszámba ment\" – Van élet a közmunka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo írásait látnánk, a Kétfarkúakra jellemző humorvilággal kiegészítve. Kormányszentelő május, migránsföld, viktorpártszékház – csak néhány gyöngyszem a legjobbak közül.","shortLead":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo...","id":"20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d48cd-3df4-4a04-8a7f-b88fddd9edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","timestamp":"2018. május. 06. 08:03","title":"Próbálja ki: csinált a Kétfarkú egy Chrome-kiegészítőt, amellyel bármely weboldalt Origóvá változtathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vételár az amerikai kávépiac felével egyenlő.","shortLead":"A vételár az amerikai kávépiac felével egyenlő.","id":"20180507_Csillagaszati_osszegert_vasarolt_be_a_Starbucksnal_a_Nestle","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb161621-fc6e-4f3e-be52-fa33ae29fae8","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Csillagaszati_osszegert_vasarolt_be_a_Starbucksnal_a_Nestle","timestamp":"2018. május. 07. 11:31","title":"Csillagászati összegért vásárolt be a Starbucksnál a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol futballklub.","shortLead":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol...","id":"20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ca53a-0aad-4268-a1a4-affc941e1f51","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","timestamp":"2018. május. 05. 21:52","title":"\"Légy erős, Főnök\" - üzenték a játékosok az agyvérzés miatt megműtött Fergusonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni útkereszteződésben.","shortLead":"Pozitív értéket mutatott az alkoholszonda annál a biciklisnél, aki nem adott elsőbbséget egy debreceni...","id":"20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e6c11e-1747-4aa9-94c8-bdc87b4859bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4a3644-2807-4c6f-a826-54b5e9ac3f5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_debrecen_kerekpar_motoros_baleset_ittas_vezetes","timestamp":"2018. május. 06. 09:21","title":"Miből gondolhatta a debreceni biciklis, hogy ennek így jó vége lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d1fac-e453-4c4d-ba4d-ebad9fe80ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét Katalin fotózott, és ismét ellenállhatatlan képek lettek.","shortLead":"Ismét Katalin fotózott, és ismét ellenállhatatlan képek lettek.","id":"20180506_Vegre_itt_vannak_a_hivatalos_kepek_Vilmosek_legkisebb_hercegerol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442d1fac-e453-4c4d-ba4d-ebad9fe80ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01c066-79bb-4332-94e1-6867371307ea","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Vegre_itt_vannak_a_hivatalos_kepek_Vilmosek_legkisebb_hercegerol","timestamp":"2018. május. 06. 07:30","title":"Végre itt vannak a hivatalos képek Vilmosék legkisebb hercegéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

","shortLead":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

","id":"20180507_Ha_tablettaba_lehetne_zarni_oriasi_attores_lenne_a_rakkezelesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febfbdcd-5d68-4378-a408-7ce2fc286640","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Ha_tablettaba_lehetne_zarni_oriasi_attores_lenne_a_rakkezelesben","timestamp":"2018. május. 07. 11:15","title":"Ha tablettába lehetne zárni, óriási áttörés lenne a rákkezelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]