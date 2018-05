Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a","c_author":"Somogyi Tamás","category":"elet","description":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó fiatalból, aki nem itthon képzeli el a jövőjét. Aktívan rappel és a zenéiben többek közt a magyar közéleti, politikai, vallási és társadalmi problémák mellett sem megy el szó nélkül. Megvan a véleménye a kivándorlásról és a visszavándorlásról is. ","shortLead":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó...","id":"20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29518e3c-ffa3-43dd-82b3-bab752e5add1","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","timestamp":"2018. május. 07. 15:38","title":"„Az a baj a közbeszéddel, hogy mindenki k…va biztos abban, hogy igaza van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","shortLead":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","id":"20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e4da5-87f7-4afa-846c-d03b50eee81d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","timestamp":"2018. május. 06. 21:13","title":"Bravúros kényszerleszállás: egy strandon tette le a régi kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","shortLead":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","id":"20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb42479e-5081-46e3-a17a-c9decc614314","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","timestamp":"2018. május. 05. 18:57","title":"Tízezres Macron-ellenes tüntetés volt Párizsban, másutt is utcákra vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","shortLead":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","id":"20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd880112-78ae-418a-a7a7-11b64afa9310","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","timestamp":"2018. május. 07. 16:26","title":"Nem nagyon van olyan terep, ahol ez a félelmetes Mercedes G-osztály ne menne el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba5cf18-57b3-4a88-8484-1c3c4e3db71d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kimeNŐ, a Másállapotot a szülészetben és az Üvegplafon szervezésében létrejött eseményen mindenki elmondhatta, mire vágyik anyaként. ","shortLead":"A kimeNŐ, a Másállapotot a szülészetben és az Üvegplafon szervezésében létrejött eseményen mindenki elmondhatta, mire...","id":"20180506_Anyaforradalom_zajlott_ma_a_fovarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba5cf18-57b3-4a88-8484-1c3c4e3db71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edaf561-8b37-4efe-8061-b001e947746d","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Anyaforradalom_zajlott_ma_a_fovarosban","timestamp":"2018. május. 06. 18:30","title":"Anyaforradalom zajlott ma a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","id":"20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49baf9e-1d5b-4d08-ba04-59319d6f394c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 11:21","title":"Ez az a BMW, ami megmutatja, hogy miért szeretjük igazán a bajor márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]