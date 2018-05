Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A még 2016-ban feltöltött pénzekről van szó, ha nem költik el, visszakerül a munkáltatókhoz. ","shortLead":"A még 2016-ban feltöltött pénzekről van szó, ha nem költik el, visszakerül a munkáltatókhoz. ","id":"20180507_Egy_honap_alatt_osszesen_4_milliard_forintot_kell_elkolteni_a_SZEPkartyakrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492d23f6-b6e7-4bc5-b9f8-e0aa23324478","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Egy_honap_alatt_osszesen_4_milliard_forintot_kell_elkolteni_a_SZEPkartyakrol","timestamp":"2018. május. 07. 08:31","title":"Van 4 milliárd forint a SZÉP-kártyákon, amit a hónap végéig lehet elkölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a8ec4d-b690-45a0-9e40-146b88ea402c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi szándékosan leforrázta három munkatársát, miután összeveszett velük. Egyikük maradandó sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"A részeg férfi szándékosan leforrázta három munkatársát, miután összeveszett velük. Egyikük maradandó sérüléseket...","id":"20180507_evekre_lecsukhatjak_a_ferfit_aki_forralt_borral_teli_fazekat_boritott_a_kollegaira","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a8ec4d-b690-45a0-9e40-146b88ea402c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5404f00-42fe-4163-af99-067037ccc49c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_evekre_lecsukhatjak_a_ferfit_aki_forralt_borral_teli_fazekat_boritott_a_kollegaira","timestamp":"2018. május. 07. 10:44","title":"Évekre lecsukhatják a férfit, aki forralt borral teli fazekat borított a kollégáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453ff55b-6c7d-4dc9-ab43-7823d4b96573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chateléshez használt hangulatjelek valóságbeli megfelelőjét kell megkeresni telefonunk kamerájával a Google egyik új játékában. Ha szerette a Pokémon Gót, ezt is imádni fogja.","shortLead":"A chateléshez használt hangulatjelek valóságbeli megfelelőjét kell megkeresni telefonunk kamerájával a Google egyik új...","id":"20180507_google_emoji_scavenger_hunt_mobiljatek_android_ios","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453ff55b-6c7d-4dc9-ab43-7823d4b96573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3377d97-feca-481a-9ddc-dcc9179dd160","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_google_emoji_scavenger_hunt_mobiljatek_android_ios","timestamp":"2018. május. 07. 20:03","title":"Jött egy szuper játék a Google-től: vegye elő a telefonját, és nézzen vele körbe a szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3e7ba6-bd4e-4668-969b-e26f8e0d06d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert április közepén mondott le a posztról, a Mazsihisz most úgy döntött, nincs szükség utódra.","shortLead":"Frölich Róbert április közepén mondott le a posztról, a Mazsihisz most úgy döntött, nincs szükség utódra.","id":"20180507_nem_lesz_uj_orszagos_forabbi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3e7ba6-bd4e-4668-969b-e26f8e0d06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa5607c-9002-44a0-b419-ea75bd02e4f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_nem_lesz_uj_orszagos_forabbi","timestamp":"2018. május. 07. 16:10","title":"Nem lesz új országos főrabbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal felszerelt utánfutójukkal a Kossuth térre érkeztek, bár oda a platót nem engedték be.","shortLead":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal...","id":"20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4e986c-9c86-4acf-a1e9-452399667032","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. május. 07. 19:27","title":"Videó: Erősítés érkezett a Kossuth térre egy zenélő utánfutó képében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0621776-812f-4c3b-973a-2744fcc49c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Épp akkor állt le a rendszer, amikor nem kellett volna.","shortLead":"Épp akkor állt le a rendszer, amikor nem kellett volna.","id":"20180506_Mi_lesz_igy_a_focivbn_A_videobiro_hibaja_dontotte_el_az_ausztral_bajnoki_cimet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0621776-812f-4c3b-973a-2744fcc49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170d32b-3c0f-46ab-a73d-6b37ddb5bee4","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Mi_lesz_igy_a_focivbn_A_videobiro_hibaja_dontotte_el_az_ausztral_bajnoki_cimet","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Mi lesz így a foci-vb-n? A videobíró hibája döntötte el az ausztrál bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","shortLead":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","id":"20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ca84-57d6-48f5-b15c-fac4790ba646","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","timestamp":"2018. május. 07. 10:55","title":"Lázas munka lesz a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4907e5e-22bb-4eb5-bf16-57953a221749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vita van arról, számolhatnak-e fel pénzt a háziorvosok az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, és ha igen, akkor mennyit. ","shortLead":"Vita van arról, számolhatnak-e fel pénzt a háziorvosok az úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, és ha igen, akkor...","id":"20180507_egyre_tobb_orvos_fizettet_a_beteggel_az_indokolatlan_hazhoz_hivasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4907e5e-22bb-4eb5-bf16-57953a221749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20645e1-39c8-4560-88ae-0f6a559ee2bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_egyre_tobb_orvos_fizettet_a_beteggel_az_indokolatlan_hazhoz_hivasert","timestamp":"2018. május. 07. 08:46","title":"Egyre több orvos fizettet a beteggel az „indokolatlan” házhoz hívásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]