[{"available":true,"c_guid":"4e8c13f0-2572-4f55-a703-c1ddf91538ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először koncertezik Magyarországon az elmúlt negyedszázad egyik legfontosabb dalszerző-gitáros-énekese, a kilencvenes évek amerikai alternatív színterén a Red House Painters frontembereként feltűnt, majd az ezredfordulótól már saját neve alatt és Sun Kil Moon nevű projektjével dolgozó Mark Kozelek.



","shortLead":"Először koncertezik Magyarországon az elmúlt negyedszázad egyik legfontosabb dalszerző-gitáros-énekese, a kilencvenes...","id":"20180508_Budapestre_jon_Mark_Kozelek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c13f0-2572-4f55-a703-c1ddf91538ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3c4d3-1813-49ab-b465-1b6e07b2b398","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Budapestre_jon_Mark_Kozelek","timestamp":"2018. május. 08. 09:31","title":"Budapestre jön Mark Kozelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d8bffd-1bc2-4307-9c9e-5e0248ea8211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas területen lesz a TEK az úr hétfő éjféltől kedd délelőtt 11-ig – itt a terrorelhárítók lakásokba mehetnek be, embereket zárhatnak be vagy küldhetnek ki bárhonnan, általuk veszélyesnek vélt tárgyakat és anyagokat kobozhatnak el.","shortLead":"Hatalmas területen lesz a TEK az úr hétfő éjféltől kedd délelőtt 11-ig – itt a terrorelhárítók lakásokba mehetnek be...","id":"20180507_Ejfeltol_a_TEK_a_fel_Belvarosban_atveszi_a_hatalmat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35d8bffd-1bc2-4307-9c9e-5e0248ea8211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49dea21-6ee1-4fd8-9246-b0add152e862","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Ejfeltol_a_TEK_a_fel_Belvarosban_atveszi_a_hatalmat","timestamp":"2018. május. 07. 14:40","title":"Éjféltől a TEK a fél Belvárosban átveszi a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és a különféle szolgáltatásokat erőszakosan ajánlók megbüntetéséről. E szerint 10 ezer egyiptomi font, azaz kb. 460 eurós bírságot kell fizetnie a piramisok és a múzeumok közelében kéregetőknek, az erőszakos emléktárgyárusoknak, vagy a tevegelést ugyancsak túl intenzíven javasló tevehajcsároknak.","shortLead":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és...","id":"20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f14c7a-978c-4848-be3f-838e2eb0c482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","timestamp":"2018. május. 07. 11:28","title":"Harcban a baksis ellen, pénzbírság a turisták erőszakos pumpolásáért Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a","c_author":"Somogyi Tamás","category":"elet","description":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó fiatalból, aki nem itthon képzeli el a jövőjét. Aktívan rappel és a zenéiben többek közt a magyar közéleti, politikai, vallási és társadalmi problémák mellett sem megy el szó nélkül. Megvan a véleménye a kivándorlásról és a visszavándorlásról is. ","shortLead":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó...","id":"20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29518e3c-ffa3-43dd-82b3-bab752e5add1","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","timestamp":"2018. május. 07. 15:38","title":"„Az a baj a közbeszéddel, hogy mindenki k…va biztos abban, hogy igaza van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6639d6-a3f2-4924-9330-ec0bf5380d09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Mellékelünk pár füldugót.\"","shortLead":"\"Mellékelünk pár füldugót.\"","id":"20180506_Valaszt_kaptak_a_lakok_akik_kitiltanak_a_hangos_gyerekeket_a_jatszoterrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6639d6-a3f2-4924-9330-ec0bf5380d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be011c7-e75a-45c8-8efe-2ed2e69957c2","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Valaszt_kaptak_a_lakok_akik_kitiltanak_a_hangos_gyerekeket_a_jatszoterrol","timestamp":"2018. május. 06. 17:06","title":"Választ kaptak a lakók, akik kitiltanák a hangos gyerekeket a játszótérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","shortLead":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","id":"20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f60db86-a864-4941-8be2-783ee7a7c395","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","timestamp":"2018. május. 06. 15:23","title":"Újabb levelet küld szét a választóknak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","shortLead":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","id":"20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b36f4-34fe-4442-950e-e7e1743d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","timestamp":"2018. május. 08. 06:41","title":"Hazánkba jött az új BMW M5, gyorsan kipróbáltuk a 600 lovas sportgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","shortLead":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","id":"20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b4118-1451-4e37-a10b-23c5132dd142","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","timestamp":"2018. május. 06. 16:05","title":"Zsiráf végzett egy operatőrrel Johannesburg közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]