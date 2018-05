Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show április 19. és 21. között lesz látható a Budapest Arénában.\r

\r

","shortLead":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show április 19. és...","id":"20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f3c6b-a38a-48c3-89c4-57e642733465","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Visszatér a dinoszaurusz-gigashow Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is megemlékeztek.","shortLead":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is...","id":"20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8606cb-f2b3-41f1-8075-670f56f62c5c","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 06. 14:20","title":"Összejött a kacagóklub Indiában - ma van a nevetés világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal tiszteleg a csapatnak, mikor pályára lép.","shortLead":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal...","id":"20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba984668-cfd8-4deb-ac61-5b9a580a2997","keywords":null,"link":"/sport/20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","timestamp":"2018. május. 07. 11:18","title":"A Real nem állt sorfalat a bajnoknak, de a Barca-stáb megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel...","id":"20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fa68f-3251-4f9b-b1ad-dc85af50b53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. május. 07. 13:00","title":"Nem tetszett nagyon a befektetőknek, amit a Spotify megosztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5181637f-e5bd-4256-bb5e-f4a98280d054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két főnek négy-ötezer forintba is kerülhet egyetlen ebéd a parton. ","shortLead":"Két főnek négy-ötezer forintba is kerülhet egyetlen ebéd a parton. ","id":"20180506_Tobbe_kerulhet_iden_a_balatoni_nyaralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5181637f-e5bd-4256-bb5e-f4a98280d054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843eeee-795a-4b43-9c8b-25b60156ddf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Tobbe_kerulhet_iden_a_balatoni_nyaralas","timestamp":"2018. május. 06. 21:29","title":"Többe kerülhet idén a balatoni nyaralás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kell, bírósághoz fordulnak, de ha más nem lehetséges, akkor a parlamenthez legközelebb fognak demonstrálni. ","shortLead":"Ha kell, bírósághoz fordulnak, de ha más nem lehetséges, akkor a parlamenthez legközelebb fognak demonstrálni. ","id":"20180506_Hiaba_a_TEKlezaras_a_szervezok_tuntetest_igernek_keddre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcea3c1-d01b-4b91-b294-b9a60a642a98","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Hiaba_a_TEKlezaras_a_szervezok_tuntetest_igernek_keddre","timestamp":"2018. május. 06. 12:20","title":"Hiába a TEK-lezárás, a szervezők tüntetést ígérnek keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt, mindent látó rendszert, mely kizárólag a vállalat munkatársainak fiókját hivatott megvédeni. Itt egy újabb dolog, amiről elfelejtettek, vagy csak nem akartak szólni Zuckerbergék.","shortLead":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt...","id":"20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d248800-8006-42d8-979f-1c3a681a5570","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","timestamp":"2018. május. 07. 08:03","title":"Kiderült, hogy van a Facebooknál egy \"mindent látó szem\", de csak a Facebook-alkalmazottakat védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]