[{"available":true,"c_guid":"4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","shortLead":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","id":"20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e95a6c-b396-48ab-acfd-c090ac1535c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 07. 14:56","title":"21 éves gyilkossági ügyet oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és jelmezeit idézte meg az énekesnő és a vendégek. Ám egyesek szerint a mentőmellényekkel csúnyán túlzásba estek az ünneplők. ","shortLead":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és...","id":"20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60b558-1678-430e-8fed-215ab5fa1ed5","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","timestamp":"2018. május. 08. 11:48","title":"Ízléstelenre sikerült Adele titanicos szülinapi bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","id":"20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcede50-7260-451c-af36-a130c76707bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","timestamp":"2018. május. 08. 09:02","title":"Megvan, mit csinál a Bosszúállók után Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","shortLead":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","id":"20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ca84-57d6-48f5-b15c-fac4790ba646","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","timestamp":"2018. május. 07. 10:55","title":"Lázas munka lesz a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb volt, mint a tavalyi. ","shortLead":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb...","id":"20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4effdb91-5165-40bf-8549-28a38adb39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","timestamp":"2018. május. 07. 15:12","title":"Magyartanárok Egyesülete: Az idei érettségi sokkal jobb volt, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják leverni a városon. Ha nem találják meg az elsüllyesztett számlákat, akkor egymilliárd forintot kell a városnak fizetnie még ebben a hónapban az amúgy is billegős költségvetéséből. Minden fronton próbálják ellehetetleníteni Lázár ellenfelét.","shortLead":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják...","id":"20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e19108-4e18-4042-83d9-71d6bfe8ab14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","timestamp":"2018. május. 07. 16:28","title":"Most éppen a Belügyminisztérium ugrott rá Márki-Zay Péterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","shortLead":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","id":"20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a93d161-e97d-4293-b822-f94296ac3355","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","timestamp":"2018. május. 07. 05:42","title":"Senkinek nem kell Klapka György legendás zálogháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]