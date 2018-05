Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb leépítést állítólag nem terveznek.","shortLead":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb...","id":"20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c114b0-3ed4-4e44-aaa1-a5f37345fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","timestamp":"2018. május. 09. 05:40","title":"Pont olyan szakembereket rúgtak ki a hatvani kórházból, mint amilyeneket hirdetésben keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","shortLead":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","id":"20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9e979f-f2ed-430e-8179-2b784e1f6a61","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","timestamp":"2018. május. 08. 08:23","title":"Meztelenül tartott sajtótájékoztatót a világbajnok, mert megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai álláspontot változtattak, s jóváhagyták az ellenzéki vezér kormányfői kinevezését. ","shortLead":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai...","id":"20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737959f2-4c00-4b7a-b815-024b55bdcd5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","timestamp":"2018. május. 08. 13:30","title":"Teljes az örmény ellenzék győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c31d6c8-c742-44ea-afcf-43ae880d7003","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok újságíróival együtt extra büntetést kapott a házelnökségtől. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Mindenki eldöntheti, tud-e nevetni.","shortLead":"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok...","id":"20180508_Ismeri_a_viccet_amikor_kitiltottak_a_Parlamentbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c31d6c8-c742-44ea-afcf-43ae880d7003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90458087-ee82-41f4-8ace-13d429e9e71e","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ismeri_a_viccet_amikor_kitiltottak_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 08. 09:15","title":"Kaufmann Balázs: Így tiltottak ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","shortLead":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","id":"20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e75eb5a-3972-4450-a38f-34ef58eaecfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","timestamp":"2018. május. 08. 09:54","title":"Panda helyett keresse a nőket! Összeállt egy képre a Fidesz–KDNP-frakciószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar internetezők tömegeit érintő biztonsági problémát fedezett fel a hazai IT biztonsági cég, a Secure Networx. ","shortLead":"Magyar internetezők tömegeit érintő biztonsági problémát fedezett fel a hazai IT biztonsági cég, a Secure Networx. ","id":"20180508_secure_networx_adatszivargas_orosz_forum_kiszivargott_jelszo_felhasznalonev_jelszolopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738efc41-94b6-43c0-91e9-24327a1c6c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_secure_networx_adatszivargas_orosz_forum_kiszivargott_jelszo_felhasznalonev_jelszolopas","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Nagy baj van: sok százezernyi magyar jelszava lehet veszélyben, talán az öné is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8fafd1-2b55-4716-b7b3-0ee7974783e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet végrehajtó testülete egyebek mellett a Szkripal-üggyel is foglalkozik idén.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet végrehajtó testülete egyebek mellett a Szkripal-üggyel is foglalkozik idén.","id":"20180508_vegyifegyverek_komoly_feladat_var_csehorszagra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8fafd1-2b55-4716-b7b3-0ee7974783e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4e2b1b-8fd3-4b7e-993b-36923da4f5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_vegyifegyverek_komoly_feladat_var_csehorszagra","timestamp":"2018. május. 08. 21:55","title":"Vegyifegyverek: komoly feladat vár Csehországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]