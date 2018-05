Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","shortLead":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","id":"20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fa401d-7540-4396-abfc-9e25db2c1a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","timestamp":"2018. május. 08. 21:40","title":"Villám csapott egy fába a Margit hídnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar internetezők tömegeit érintő biztonsági problémát fedezett fel a hazai IT biztonsági cég, a Secure Networx. ","shortLead":"Magyar internetezők tömegeit érintő biztonsági problémát fedezett fel a hazai IT biztonsági cég, a Secure Networx. ","id":"20180508_secure_networx_adatszivargas_orosz_forum_kiszivargott_jelszo_felhasznalonev_jelszolopas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738efc41-94b6-43c0-91e9-24327a1c6c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_secure_networx_adatszivargas_orosz_forum_kiszivargott_jelszo_felhasznalonev_jelszolopas","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Nagy baj van: sok százezernyi magyar jelszava lehet veszélyben, talán az öné is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai Unió tagállamainak rendőri együttműködését koordináló szervezete, az Europol.","shortLead":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai...","id":"20180508_gyerekporno_elfogas_europol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41844284-79da-48dd-85e8-47d8e166d496","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_gyerekporno_elfogas_europol","timestamp":"2018. május. 08. 15:23","title":"Gyerekpornó-terjesztőket fogott nálunk az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül a nemzetközi közönség elé a Filmalap Inkubátor programjában készült alkotás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szamosi Zsófiával hétköznapi hősökről, a rutinban felőrlődő kapcsolatokról, az Oscar-díj utórezgéseiről és az élet kiszámíthatatlanságáról.","shortLead":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül...","id":"20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd794c25-a71f-4cf2-977e-e250262112d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","timestamp":"2018. május. 07. 20:20","title":"Szamosi Zsófia: Közben az élet kicsúszik a kezünk közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae764a-e5c8-43ac-9ce1-b875f1911860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június második felében lesz az esemény Budapesten, Orbán Viktor szignálta a kormányhatározatot.","shortLead":"Június második felében lesz az esemény Budapesten, Orbán Viktor szignálta a kormányhatározatot.","id":"20180507_395_milliobol_rendezunk_vizilabda_szuperdontot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aae764a-e5c8-43ac-9ce1-b875f1911860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2935af40-2a6a-4913-b50e-b85fc7978dac","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_395_milliobol_rendezunk_vizilabda_szuperdontot","timestamp":"2018. május. 07. 10:25","title":"395 millióból rendezünk vízilabda-szuperdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Máté arra kéri Bucsek Gábort, mielőbb tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja, hogy a gyülekezni kívánók élni tudjanak alkotmányos jogukkal.","shortLead":"Szabó Máté arra kéri Bucsek Gábort, mielőbb tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja...","id":"20180507_A_TASZ_igazgatoja_levelet_irt_a_rendorkapitanynak_a_keddi_tuntetesek_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d264ee-4c37-414e-aa51-949ce4a4ac17","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_TASZ_igazgatoja_levelet_irt_a_rendorkapitanynak_a_keddi_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. május. 07. 11:35","title":"A TASZ igazgatója levelet írt a rendőrkapitánynak a keddi tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eb203d-2381-47e0-ac74-7c841e697938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két helyen felbukkant múlt héten a rövid nyírt hajú, fiatalnak tűnő férfi. A rendőrség kedden tette közzé a fotóját, várják a bejelentéseket. ","shortLead":"Két helyen felbukkant múlt héten a rövid nyírt hajú, fiatalnak tűnő férfi. A rendőrség kedden tette közzé a fotóját...","id":"20180508_ki_ismeri_fel_ezt_az_autofeltorot_ferencvarosbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59eb203d-2381-47e0-ac74-7c841e697938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f73d8b6-3f19-449e-97a4-e099a0544d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_ki_ismeri_fel_ezt_az_autofeltorot_ferencvarosbol","timestamp":"2018. május. 08. 15:58","title":"Ki ismeri fel ezt az autófeltörőt Ferencvárosból? – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a819d-bd03-4713-923f-0241477bb224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gazdája már nem tudta biztonságos helyre vinni a kocsit, ami épp a láva útjában állt.","shortLead":"A gazdája már nem tudta biztonságos helyre vinni a kocsit, ami épp a láva útjában állt.","id":"20180508_hawaii_kilauea_vulkan_lava_auto_elnyelese_ford_mustang","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a819d-bd03-4713-923f-0241477bb224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1512d9-90cd-4948-9667-bbfe3c0bf7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_hawaii_kilauea_vulkan_lava_auto_elnyelese_ford_mustang","timestamp":"2018. május. 08. 04:01","title":"A nap videója: Teljesen elnyelte a forró láva a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]