[{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A történész szerint Magyarország még nem diktatúra, de nem tudjuk, mennyi választja el tőle.","shortLead":"A történész szerint Magyarország még nem diktatúra, de nem tudjuk, mennyi választja el tőle.","id":"20180508_Timothy_Garton_Ash_szerint_fel_kell_lepni_az_EUban_Orbannal_szemben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5198371-b7df-4226-8f00-0914d34e317f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Timothy_Garton_Ash_szerint_fel_kell_lepni_az_EUban_Orbannal_szemben","timestamp":"2018. május. 08. 12:16","title":"Timothy Garton Ash szerint fel kell lépni az EU-ban Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik önkéntes az utolsó utáni pillanatban ugrott el a felé tartó járműtől, mely ez után letarolta a járdaszigetet.","shortLead":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik...","id":"20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cbed10-0791-4a97-b830-64b2854dda46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","timestamp":"2018. május. 07. 17:04","title":"Kis híján tragédia történt egy elszabadult autó miatt az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","shortLead":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","id":"20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701e852-b6b9-4283-a8ed-cc79f8b093f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","timestamp":"2018. május. 09. 10:58","title":"Hadházy: \"Az új frakcióban is vannak olyanok, akik a Fidesz malmára hajtják a vizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők próbáltak a közelükbe kerülni.","shortLead":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők...","id":"20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbf6d2-b45a-4f3d-9bf2-0c42fe25263f","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 08. 12:17","title":"Csetepaté volt a parlamentnél a rendőrök és tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a819d-bd03-4713-923f-0241477bb224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gazdája már nem tudta biztonságos helyre vinni a kocsit, ami épp a láva útjában állt.","shortLead":"A gazdája már nem tudta biztonságos helyre vinni a kocsit, ami épp a láva útjában állt.","id":"20180508_hawaii_kilauea_vulkan_lava_auto_elnyelese_ford_mustang","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a819d-bd03-4713-923f-0241477bb224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1512d9-90cd-4948-9667-bbfe3c0bf7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_hawaii_kilauea_vulkan_lava_auto_elnyelese_ford_mustang","timestamp":"2018. május. 08. 04:01","title":"A nap videója: Teljesen elnyelte a forró láva a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és a nyugati államok közötti alkut, amely értelmében a szankciók felfüggesztéséért cserébe Irán felhagy atomprogramjával. Ez egyben azt is jelenti, hogy az USA részben vagy egészben visszaállítja a perzsa állam elleni szankciókat. A két politikus keddi telefonbeszélgetéséről a The New York Times számolt be, a hivatalos amerikai bejelentés magyar idő szerint este nyolc óra után várható.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és...","id":"20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d067c26c-59d1-41a6-9480-1590adf52153","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","timestamp":"2018. május. 08. 18:18","title":"Már Trump hivatalos bejelentése előtt tudni lehet, hogy vége az iráni atomalkunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1391aef0-3886-4d3c-82f0-6d5f3c499bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vissza kell fizetniük a felvett kampánytámogatás egy részét, ezért gyűjtést indítanak.\r

","shortLead":"Vissza kell fizetniük a felvett kampánytámogatás egy részét, ezért gyűjtést indítanak.\r

","id":"20180508_ujra_penzt_lejmol_a_ketfarku_kutya_part","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1391aef0-3886-4d3c-82f0-6d5f3c499bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d9ecd-1bf9-464b-8d36-2fb64c4aad88","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_ujra_penzt_lejmol_a_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2018. május. 08. 18:06","title":"Újra pénzt lejmol a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]