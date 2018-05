Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1423561b-8b67-4012-ab3a-16f75365d9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ATV vezérigazgatója szerint szakmai megfontolásból döntöttek az együttműködés mellett, de aki akar, úgyis belemagyarázza majd a politikát.","shortLead":"Az ATV vezérigazgatója szerint szakmai megfontolásból döntöttek az együttműködés mellett, de aki akar, úgyis...","id":"20180508_andy_vajna_es_rakosi_tamas_cege_fog_musort_gyartani_az_atvnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1423561b-8b67-4012-ab3a-16f75365d9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f17534d-943a-4e63-a3e2-ccadb0017db8","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_andy_vajna_es_rakosi_tamas_cege_fog_musort_gyartani_az_atvnek","timestamp":"2018. május. 08. 19:56","title":"Andy Vajna és Rákosi Tamás cége fog műsort gyártani az ATV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják leverni a városon. Ha nem találják meg az elsüllyesztett számlákat, akkor egymilliárd forintot kell a városnak fizetnie még ebben a hónapban az amúgy is billegős költségvetéséből. Minden fronton próbálják ellehetetleníteni Lázár ellenfelét.","shortLead":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják...","id":"20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e19108-4e18-4042-83d9-71d6bfe8ab14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","timestamp":"2018. május. 07. 16:28","title":"Most éppen a Belügyminisztérium ugrott rá Márki-Zay Péterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1519ceb0-279f-418a-ab51-cee96d3cc43a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Wien Energie innovációs projektje keretében ipari drónokkal ellenőrzik a szél- és naperőműveket, valamint a hőerőművek kéményeit Bécsben. Így senkinek sem kell a magasba másznia, és sokkal rövidebb időre kell leállítani a létesítményt.","shortLead":"A Wien Energie innovációs projektje keretében ipari drónokkal ellenőrzik a szél- és naperőműveket, valamint...","id":"20180509_becs_dronok_eromuvek_kemenyek_wien_energie_smart_drone_inspection_skyabilita_birds_ai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1519ceb0-279f-418a-ab51-cee96d3cc43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99952ad-c664-4541-a3b4-0aeca2917c52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_becs_dronok_eromuvek_kemenyek_wien_energie_smart_drone_inspection_skyabilita_birds_ai","timestamp":"2018. május. 09. 12:03","title":"Bécsben már drónokkal ellenőrzik a kritikus kéményeket és az erőműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","shortLead":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","id":"20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04278fe-3d2d-4e6d-9197-b589958a9db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","timestamp":"2018. május. 07. 17:14","title":"Még a metrót is lezárhatják holnap a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a Magyar Időknek adott interjújában az oktatásról, az egészségügyi ellátás minőségének javításáról, valamint az orvoshiányt enyhítő tervekről is beszélt. Kásler szerint a magyar kultúra és történelem elképesztően gazdag, ezt pedig jobban ki kell aknázni.","shortLead":"Kásler Miklós a Magyar Időknek adott interjújában az oktatásról, az egészségügyi ellátás minőségének javításáról...","id":"20180508_Az_uj_emberminiszter_szerint_sorsfordito_idoket_elunk_uj_vilagrend_formalodik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f2a1-8257-49ad-82fb-b60e3c96be6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Az_uj_emberminiszter_szerint_sorsfordito_idoket_elunk_uj_vilagrend_formalodik","timestamp":"2018. május. 08. 07:30","title":"Az új emberminiszter szerint sorsfordító időket élünk, új világrend formálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint...","id":"20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594980d-95ee-4dfc-b692-3281e6a76e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","timestamp":"2018. május. 08. 11:37","title":"Már most 1000 milliárd forint fölött van az idei hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül a nemzetközi közönség elé a Filmalap Inkubátor programjában készült alkotás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szamosi Zsófiával hétköznapi hősökről, a rutinban felőrlődő kapcsolatokról, az Oscar-díj utórezgéseiről és az élet kiszámíthatatlanságáról.","shortLead":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül...","id":"20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd794c25-a71f-4cf2-977e-e250262112d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","timestamp":"2018. május. 07. 20:20","title":"Szamosi Zsófia: Közben az élet kicsúszik a kezünk közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]