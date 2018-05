Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni a csoportinformációkat.","shortLead":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni...","id":"20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64b31dd-f48b-45b8-ab00-2af0daaf4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","timestamp":"2018. május. 08. 13:00","title":"Ha használja a WhatsApp csoportos funkcióját, készüljön egy érdekes változásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","shortLead":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","id":"20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00f6c6d-9deb-4791-a678-5a65584401bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"A nap fotója: a budapesti milliárdos még áremelés előtt megtankolta két szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és a nyugati államok közötti alkut, amely értelmében a szankciók felfüggesztéséért cserébe Irán felhagy atomprogramjával. Ez egyben azt is jelenti, hogy az USA részben vagy egészben visszaállítja a perzsa állam elleni szankciókat. A két politikus keddi telefonbeszélgetéséről a The New York Times számolt be, a hivatalos amerikai bejelentés magyar idő szerint este nyolc óra után várható.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte Emmanuel Macron francia államfővel, hogy nem hosszabbítja meg azt az Irán és...","id":"20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15d0c8ff-9465-433a-a3ee-679b186224ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d067c26c-59d1-41a6-9480-1590adf52153","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Vege_az_irani_atomalkunak","timestamp":"2018. május. 08. 18:18","title":"Már Trump hivatalos bejelentése előtt tudni lehet, hogy vége az iráni atomalkunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig Mészáros Beatrix lett.","shortLead":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig...","id":"20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e2e4fb-9b1c-496e-a36d-e35112d41c71","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 09. 10:19","title":"Mészáros Lőrinc lánya lett a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó weboldalakkal.","shortLead":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó...","id":"20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7463966a-fb29-431d-a894-5cc47f6bfc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2018. május. 08. 07:02","title":"Frissítse a Chrome böngészőt, most már benne lesz a szuper zavarszűrő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","shortLead":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","id":"20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cf9f2-51d4-4f22-863b-7541b1788efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","timestamp":"2018. május. 08. 11:05","title":"Mutatjuk fentről a Kossuth téri tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédjének és Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédjének és Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja...","id":"20180509_orosz_oligarcha_fizethetett_trump_ugyvedjenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ed8fec-d469-44cf-aee4-8135baa4c88e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_orosz_oligarcha_fizethetett_trump_ugyvedjenek","timestamp":"2018. május. 09. 07:10","title":"Orosz oligarcha fizethetett Trump ügyvédjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]