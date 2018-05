Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","shortLead":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","id":"20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9545444c-c1e3-44d6-894f-64d4b4a375e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","timestamp":"2018. május. 09. 18:27","title":"Tőkét emeltek Mészárosék a Konzum Nyrt.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a963ba17-a147-4baa-8c55-c4f3d6d9de1f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser – számolt be az esetről a BBC.","shortLead":"Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser –...","id":"20180508_Egy_nappal_azelott_hogy_lekapcsoltak_volna_a_gepekrol_felebredt_az_agyhalott_tini","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a963ba17-a147-4baa-8c55-c4f3d6d9de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4d0db-0b48-44d8-be9a-8b5f773cd60a","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Egy_nappal_azelott_hogy_lekapcsoltak_volna_a_gepekrol_felebredt_az_agyhalott_tini","timestamp":"2018. május. 08. 13:26","title":"Egy nappal azelőtt, hogy lekapcsolták volna a gépekről, felébredt az agyhalott tini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai László alelnökjelöltje.","shortLead":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai...","id":"20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff8b13-eaa6-4595-9e7f-1bd5be938d84","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Novák Előd visszalépett, nem indul a Jobbik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google szakemberei is pontosan tudják, hogy az okostelefonok egyik legkritikusabb pontja továbbra is az alacsony üzemidő. De most próbálnak javítani a helyzeten.","shortLead":"A Google szakemberei is pontosan tudják, hogy az okostelefonok egyik legkritikusabb pontja továbbra is az alacsony...","id":"20180509_google_android_p_adaptive_battery_akkumulator_figyeles_hosszabb_uzemido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36d109f-e6d1-4e71-b7bc-eac8b8deed2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_google_android_p_adaptive_battery_akkumulator_figyeles_hosszabb_uzemido","timestamp":"2018. május. 09. 07:02","title":"Örülhet, ha androidos telefonja van: a Google belepiszkál az üzemidőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4e7b2e-ced3-45e3-984a-e730829ccd41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_fideszes_kepviselo_szerint_semmi_koze_az_unios_tamogatassal_visszaelo_unokaoccshoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea4e7b2e-ced3-45e3-984a-e730829ccd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888dcbb-d302-4695-8177-590410f80f51","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_fideszes_kepviselo_szerint_semmi_koze_az_unios_tamogatassal_visszaelo_unokaoccshoz","timestamp":"2018. május. 08. 16:29","title":"A fideszes képviselő szerint semmi köze az uniós támogatással visszaélő unokaöccshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfad859e-ea94-4ad4-be3c-bc691aa03fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most úgy tűnik, nagyon nem.","shortLead":"Most úgy tűnik, nagyon nem.","id":"20180508_Aggodnak_a_tuntetok_leszneke_elegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfad859e-ea94-4ad4-be3c-bc691aa03fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b983f0-fe31-4c87-a300-c3cfba5764ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Aggodnak_a_tuntetok_leszneke_elegen","timestamp":"2018. május. 08. 17:43","title":"Aggódnak a tüntetők, lesznek-e elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","shortLead":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","id":"20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e151f8b-f9f7-48b0-b80d-d03cc9161e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","timestamp":"2018. május. 09. 08:21","title":"Megható videó: a magyar versenycsapat különleges ajándékkal lepte meg szurkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5dfae8-c728-47b5-8aa5-a6767c01ff14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen képpel eloszlatta a kételyeket a már 70 éves is elmúlt sztár: nem csak akarja, tényleg el is készíti az ötödik Rambo-mozit. ","shortLead":"Egyetlen képpel eloszlatta a kételyeket a már 70 éves is elmúlt sztár: nem csak akarja, tényleg el is készíti az ötödik...","id":"20180508_Stallone_megerositette_jon_a_Rambo_5","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a5dfae8-c728-47b5-8aa5-a6767c01ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5aa911-dc72-46ba-b89d-722d02f42c88","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Stallone_megerositette_jon_a_Rambo_5","timestamp":"2018. május. 08. 12:47","title":"Stallone megerősítette: jön a Rambo 5!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]