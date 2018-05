Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"047ce6bb-d138-4fe5-acd5-0e443a17d194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetők a hibásak, olyan korán kellett fényképezkedni, hogy több képviselő nem ért oda.","shortLead":"A tüntetők a hibásak, olyan korán kellett fényképezkedni, hogy több képviselő nem ért oda.","id":"20180508_Lazar_Janos_lemaradt_a_FideszKDNP_frakcio_csoportkeperol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=047ce6bb-d138-4fe5-acd5-0e443a17d194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be398f5-3743-4c85-b8c1-42e85ec2db2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Lazar_Janos_lemaradt_a_FideszKDNP_frakcio_csoportkeperol","timestamp":"2018. május. 08. 11:18","title":"Lázár János lemaradt a Fidesz–KDNP-frakció csoportképéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezett szakértő szerint nem biztos, hogy az efféle aktuális kérdések megbeszélésére marad idő a történelemórákon.","shortLead":"A megkérdezett szakértő szerint nem biztos, hogy az efféle aktuális kérdések megbeszélésére marad idő...","id":"20180509_miert_tema_hodmezovasarhely_es_a_szegregacio_az_erettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab1f1c-ba7f-40ab-8e35-6967a5e8d984","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_miert_tema_hodmezovasarhely_es_a_szegregacio_az_erettsegin","timestamp":"2018. május. 09. 11:07","title":"Miért téma Hódmezővásárhely és a szegregáció az érettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","shortLead":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","id":"20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad8f9c-6198-4e9b-b8dd-c124b3158360","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","timestamp":"2018. május. 08. 13:58","title":"Országgyűlési jegyző lett az „örökre” kitiltott Tordai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A QS rangsorában Budapest is jól teljesít egy pontban.","shortLead":"A QS rangsorában Budapest is jól teljesít egy pontban.","id":"20180509_Nem_csak_a_magyar_kivandorlok_az_egyetemistak_kedvence_is_London","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0bf3f9-c1ca-44fb-9570-04985caa3929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Nem_csak_a_magyar_kivandorlok_az_egyetemistak_kedvence_is_London","timestamp":"2018. május. 09. 15:49","title":"Nem csak a magyar kivándorlók, az egyetemisták kedvence is London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez 48 milliárd dollárt jelent. Lehet készülni, hogy hamarosan ellepik a piacot a német konszern elektromos járgányai.","shortLead":"Ez 48 milliárd dollárt jelent. Lehet készülni, hogy hamarosan ellepik a piacot a német konszern elektromos járgányai.","id":"20180508_volkswagen_akkumulator_48_milliard_dollar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0fe6b2-1f07-4ee7-9bb7-15adc2232b93","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_volkswagen_akkumulator_48_milliard_dollar","timestamp":"2018. május. 08. 16:21","title":"A Volkswagen annyiért vásárolt akkumulátort, mint a Tesla piaci értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban. A bizonyítványban egyébként nincs különbség, a fogvatartottak is ugyanolyan papírt kapnak, mint bárki más.","shortLead":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban...","id":"20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986ce1b8-60c6-48e8-a23e-ca09bbbd3392","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","timestamp":"2018. május. 08. 06:52","title":"A matekérettségitől félnek legjobban a rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39843b-0d18-40d5-940b-71f7a38e4187","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Mit_szeretne_a_ferfi_mire_vagyik_a_no_a_szexben_Listat_allit_a_par_a_pajzan_magyar_filmben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c39843b-0d18-40d5-940b-71f7a38e4187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df00c98c-08aa-4560-a980-7709f614ca42","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Mit_szeretne_a_ferfi_mire_vagyik_a_no_a_szexben_Listat_allit_a_par_a_pajzan_magyar_filmben","timestamp":"2018. május. 08. 10:32","title":"Mit szeretne a férfi, mire vágyik a nő a szexben? Listát állít a pár a pajzán magyar filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","shortLead":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","id":"20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0475888-c2fa-4d51-85f4-cf57d81f1d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","timestamp":"2018. május. 08. 13:06","title":"Kifütyülték a tüntetők a Parlamentből távozó Schmidt Máriát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]