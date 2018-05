Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","shortLead":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","id":"20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4786eda1-feb1-457a-bc31-94a0a331796e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","timestamp":"2018. május. 10. 09:11","title":"Új terminál épül Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés előtt számos egyedi tényezőt figyelembe kell venni, még akkor sem érdemes lendületből belevágni, ha egy korábban felvett lakáshitel miatt tapasztaltnak gondolja magát az ember hitelügyekben. A legfontosabb tudnivalók 4 pontban. ","shortLead":"A döntés előtt számos egyedi tényezőt figyelembe kell venni, még akkor sem érdemes lendületből belevágni, ha...","id":"20180508_Hitelbol_venne_nyaralot_Nem_egeszen_ugy_van_mint_lakasvasarlasnal_erre_kell_figyelni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e0158c-b04b-411e-93f3-914da0a008c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Hitelbol_venne_nyaralot_Nem_egeszen_ugy_van_mint_lakasvasarlasnal_erre_kell_figyelni","timestamp":"2018. május. 08. 16:48","title":"Hitelből venne nyaralót? Nem egészen úgy van, mint lakásvásárlásnál, erre kell figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon.","shortLead":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott...","id":"20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e70751-91ea-463c-bf0d-844215ba5826","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Kiderült, hogy jutott a parlamentbe a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos internethasználatra. A baj csak annyi, hogy a Melania Trump nevével elsütött pár oldalas könyvecskét már Barack Obama elnöksége idején is közzétették.","shortLead":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos...","id":"20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a07133-61a3-4616-b4aa-3af1fb4bfb00","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","timestamp":"2018. május. 08. 16:38","title":"Újra plágiumügybe keveredett Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1ec9c-ee2a-4b23-ad55-aa3a548a8600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szaporítóktól származó, az olasz piacra szánt kölyökkutyákat csempésző férfire csaptak le a Zala megyei rendőrök. Az állatok alig pár hetesek, többnek még a foga sem bújt ki. Az állatvédők szerint valószínűleg nem először bukott le, de ezek szerint gond nélkül jött az újabb kör kiskutyáért Magyarországra, hiszen nálunk még megfelelően betartatott állatvédelmi törvény sincs.","shortLead":"Magyar szaporítóktól származó, az olasz piacra szánt kölyökkutyákat csempésző férfire csaptak le a Zala megyei...","id":"20180509_Urulekukben_tocsogo_19_kolyokkutyat_mentettek_egy_olasz_csomagtartojabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a1ec9c-ee2a-4b23-ad55-aa3a548a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b7519-4aed-4bef-bd93-59b422d1460e","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Urulekukben_tocsogo_19_kolyokkutyat_mentettek_egy_olasz_csomagtartojabol","timestamp":"2018. május. 09. 10:36","title":"Ürülékükben tocsogó 19 kölyökkutyát mentettek egy olasz csomagtartójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"Guy Verhofstadt","category":"gazdasag","description":"Guy Verhofstadt véleménye az EU-kasszába nyúlkáló Orbán-családról, és hogy miképp lehet a kezükre csapni.","shortLead":"Guy Verhofstadt véleménye az EU-kasszába nyúlkáló Orbán-családról, és hogy miképp lehet a kezükre csapni.","id":"20180509_europa_nem_penzelheti_az_illiberalizmust_verhofstadt_unio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3143c358-b69a-4da8-a822-acefdb191b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_europa_nem_penzelheti_az_illiberalizmust_verhofstadt_unio","timestamp":"2018. május. 09. 10:48","title":"Verhofstadt: Európa nem pénzelheti az illiberalizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","shortLead":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","id":"20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b24732-3525-417b-91a4-99320b520226","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","timestamp":"2018. május. 10. 11:10","title":"Nagy változás várható az iskolákban: csak az állami tankönyv maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közzétette a Hosszú Katinka korábbi amerikai edzőjével készített teljes interjút az M4 Sport. Dave Salo ebben nemcsak bocsánatot kért a háromszoros olimpiai bajnokról, de beszélt annak férjéről, Shane Tusupról is. Akit ugyancsak ismer, mivel a trénere volt a Kaliforniai Egyetemen.","shortLead":"Közzétette a Hosszú Katinka korábbi amerikai edzőjével készített teljes interjút az M4 Sport. Dave Salo ebben nemcsak...","id":"20180508_hosszu_katinka_volt_edzoje_beleszallt_shane_tusupba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081923c9-3b2c-45c0-b704-ee9fd735e2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e712474d-9797-44ef-89c5-b50bc04813ce","keywords":null,"link":"/sport/20180508_hosszu_katinka_volt_edzoje_beleszallt_shane_tusupba","timestamp":"2018. május. 08. 16:17","title":"Hosszú Katinka volt edzője beleszállt Shane Tusupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]