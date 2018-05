Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diák önkéntesek és az olvasókörök tagjai pakolhatják polcra a könyveket ott, ahol fokozottan azbesztveszélyes lehet.","shortLead":"Diák önkéntesek és az olvasókörök tagjai pakolhatják polcra a könyveket ott, ahol fokozottan azbesztveszélyes lehet.","id":"20180509_Azbeszttel_szennyezett_helyisegekbe_keres_onkenteseket_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43917ef2-c9ab-4933-bff7-f78b65227920","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Azbeszttel_szennyezett_helyisegekbe_keres_onkenteseket_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Azbeszttel szennyezett helyiségekbe keres önkénteseket az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott rendelet van arról, hogy a vizsgázók használhatják azt, a legtöbb gimnáziumban így is történt.","shortLead":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott...","id":"20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83e138f-9e3f-4e24-8b82-9b1c1f410516","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","timestamp":"2018. május. 10. 09:44","title":"Érettségi közben kobozták el a régi töriatlaszokat a diákoktól, pedig használhatták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4f8b17-ad5b-48a8-a3b2-19f7244c3cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. ","shortLead":"Új figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. ","id":"20180509_Ujra_lecsap_a_vihar_szinte_az_egesz_orszagban_komoly_felhoszakadas_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c4f8b17-ad5b-48a8-a3b2-19f7244c3cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea317cd-d739-41f6-9b93-d1d44844abcf","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Ujra_lecsap_a_vihar_szinte_az_egesz_orszagban_komoly_felhoszakadas_lesz","timestamp":"2018. május. 09. 18:03","title":"Újra lecsap a vihar: szinte az egész országban felhőszakadás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e65027-6bb6-4844-9be6-0ca4edd293a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz – valamint az ellenzék azon részéhez, amelyik jelen volt. Mivel reagálni a kormányfői szavakra nem lehetett, az LMP képviselői nem is mentek el az ülésre. Mi helyettük is figyeltük a történéseket, hogy megfejthessük, mi a negyedik Orbán-kormány terve a következő évekre. ","shortLead":"Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz –...","id":"20180510_Orban_folytatja_es_talan_ma_az_is_kiderul_hogy_micsodat__percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e65027-6bb6-4844-9be6-0ca4edd293a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89832a22-4e4c-42d0-a1b6-3e7682500819","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_folytatja_es_talan_ma_az_is_kiderul_hogy_micsodat__percrol_percre","timestamp":"2018. május. 10. 14:12","title":"Orbán 12 évre tervez és nagyvadakra megy ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13158e6-6064-4c3c-b505-0d9dbce0760f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zuhant a peso dollárhoz viszonyított árfolyama, óriásit emeltek az alapkamaton, elszaladhat az infláció Argentínában.","shortLead":"Zuhant a peso dollárhoz viszonyított árfolyama, óriásit emeltek az alapkamaton, elszaladhat az infláció Argentínában.","id":"20180508_ujra_bajban_van_argentina_bekopogtatott_az_IMFimfhez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13158e6-6064-4c3c-b505-0d9dbce0760f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15672cac-2339-4ab7-8447-69fe32d09eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_ujra_bajban_van_argentina_bekopogtatott_az_IMFimfhez","timestamp":"2018. május. 08. 21:22","title":"Újra bajban van Argentína, bekopogtatott az IMF-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. ","shortLead":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai...","id":"20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479092e-a7db-4e9b-b8b2-3685b26d111c","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 10:21","title":"Feleségcipelés és Kolumbusz-nap az angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789b723c-c993-4a2a-9a8a-8865e31fc666","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.","shortLead":"Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.","id":"20180510_ma_az_angolerettsegik_vannak_soron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=789b723c-c993-4a2a-9a8a-8865e31fc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a6f5b-5aa6-4c43-9d69-8b1749906223","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_ma_az_angolerettsegik_vannak_soron","timestamp":"2018. május. 10. 05:23","title":"Ma az angolérettségik vannak soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","shortLead":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","id":"20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1f9cd3-3e7e-46b1-9cd1-2645ca075345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","timestamp":"2018. május. 09. 17:32","title":"Hongkonghoz hasonló állam lesz Észak-Írországból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]