[{"available":true,"c_guid":"38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","shortLead":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","id":"20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44565028-e036-4af3-9f18-dffc1761ef64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","timestamp":"2018. május. 09. 11:35","title":"Ragadós baleset: több tonna csokoládé borult egy lengyel autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hete derült ki, hogy Balog Zoltán nem folytatja, a Nemzeti Pedagógus Kar most reagált. Négy pozitívum mellé három negatívum került, az oktatás állapotáról ebben a közleményben nem mondtak véleményt.","shortLead":"Három hete derült ki, hogy Balog Zoltán nem folytatja, a Nemzeti Pedagógus Kar most reagált. Négy pozitívum mellé három...","id":"20180509_Nemzeti_Pedagogus_Kar_Nem_feladatunk_megitelni_Balog_Zoltan_munkajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1cb628-154a-417e-a3f5-d95371f76541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66209734-b922-4cf1-9f67-928caef8a0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nemzeti_Pedagogus_Kar_Nem_feladatunk_megitelni_Balog_Zoltan_munkajat","timestamp":"2018. május. 09. 13:21","title":"Nemzeti Pedagógus Kar: Nem feladatunk megítélni Balog Zoltán munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nagyobb üzlet a késő vagy törölt repülőjáratok utáni kártalanítás behajtása.","shortLead":"Egyre nagyobb üzlet a késő vagy törölt repülőjáratok utáni kártalanítás behajtása.","id":"20180509_Hat_utasbol_csak_egy_tudja_hogyan_kerhet_kartalanitast_ha_kesik_a_repuloje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6652afb5-d5d4-43aa-99ad-2bf899faffe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Hat_utasbol_csak_egy_tudja_hogyan_kerhet_kartalanitast_ha_kesik_a_repuloje","timestamp":"2018. május. 09. 12:44","title":"Hat utasból csak egy tudja, hogyan kérhet kártalanítást, ha késik a repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lementek Zalába, hátha nagyobb sikerrel járnak.","shortLead":"Lementek Zalába, hátha nagyobb sikerrel járnak.","id":"20180509_Hamis_receptekkel_probalkoztak_felfuggesztett_lett_a_vege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5fc881-c8a7-4ddc-86c8-22b711296e71","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Hamis_receptekkel_probalkoztak_felfuggesztett_lett_a_vege","timestamp":"2018. május. 09. 16:01","title":"Hamis receptekkel próbálkoztak, felfüggesztett lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai álláspontot változtattak, s jóváhagyták az ellenzéki vezér kormányfői kinevezését. ","shortLead":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai...","id":"20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737959f2-4c00-4b7a-b815-024b55bdcd5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","timestamp":"2018. május. 08. 13:30","title":"Teljes az örmény ellenzék győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozik majd. A dátumot is tudni, de azt egyelőre nem árulták el.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban...","id":"20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a0ce2-025d-42c6-b033-662b47be4298","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. május. 10. 07:10","title":"Megvan, hol és mikor találkozik Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e358645-de67-4864-ac24-c9d7813a3849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Foto_igy_kvaterkazik_a_birsagkiraly_NVBelnok_Rogannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e358645-de67-4864-ac24-c9d7813a3849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eaa022a-319a-4c71-9726-ef48b3e71136","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Foto_igy_kvaterkazik_a_birsagkiraly_NVBelnok_Rogannal","timestamp":"2018. május. 08. 12:28","title":"Fotó: így kvaterkázik a bírságkirály NVB-elnök Rogánnal a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé eredhet ismét az eső szerdán, de lehűlés nem lesz. Csütörtökön is hullhat még eső és megerősödhet a szél.","shortLead":"Többfelé eredhet ismét az eső szerdán, de lehűlés nem lesz. Csütörtökön is hullhat még eső és megerősödhet a szél.","id":"20180508_esosnek_igerkezik_a_szerda_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c876a5-2e42-48f1-8dc4-f1f54597cc66","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_esosnek_igerkezik_a_szerda_is","timestamp":"2018. május. 09. 05:05","title":"Esősnek ígérkezik a szerda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]