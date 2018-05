Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több mint húsz rakétát lőttek ki az izraeli kézen lévő Golán-fennsíkra, amire Izrael ugyancsak rakétákkal válaszolt.

Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több mint húsz rakétát lőttek ki az izraeli kézen lévő Golán-fennsíkra, amire Izrael ugyancsak rakétákkal válaszolt.

Közvetlen izraeli-iráni összecsapás tört ki Szíriában

1998-ban ezen a napon tartották a választás első fordulóját, amelyben a Fidesz második lett, majd Orbán nagy taktikával mindent megfordított.

Szimbolikus Orbán eskütételének időpontja: a nap, mikor a Fidesz elnöke döntő csatába indult

A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok felmondta azt.

Merkel telefonon beszélt az iráni elnökkel

A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint. A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint.

Újabb jelek: Neymar tényleg a Realhoz igazolhat

Adil El Arbi–Bilall Fallah rendezőpáros készíti a '90-es évek egyik legsikeresebb akciómozijának harmadik felvonását. A Bad Boys For Life címmel érkező epizódot 2020-ban mutatják be.

Tényleg lesz Bad Boys 3, már azt is tudni, mikor

Hanga Ádám a Villareal elleni bajnoki előtt fotózkodott az argentin focistával.

Elkapta egy szelfire Messit a magyar kosaras sztár

A budapesti Bárczi Géza Általános Iskola PDSZ-csoportja nyílt levelet írt a szakszervezet Országos Választmányának és az ügyvezető elnöknek. Ebben azt is kérték, hogy a PDSZ jelentesse ezt meg a nyílt fórumain. Eddig ez nem történt meg. 