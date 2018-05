Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több mint húsz rakétát lőttek ki az izraeli kézen lévő Golán-fennsíkra, amire Izrael ugyancsak rakétákkal válaszolt.

","shortLead":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több...","id":"20180510_Kozvetlen_izraeliirani_osszecsapas_tort_ki_Sziriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69524eca-05a4-4f9d-8fdb-144eac0e22d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Kozvetlen_izraeliirani_osszecsapas_tort_ki_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 10. 08:27","title":"Közvetlen izraeli-iráni összecsapás tört ki Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös elnöke\" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé.","shortLead":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös...","id":"20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d174554-f83c-4246-a57d-cdc894e0219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","timestamp":"2018. május. 10. 11:58","title":"\"Kazah-gate\": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de75df2-8485-4ba9-a630-3f5545f57570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatmilliárd forintból épülhet a városligeti mélygarázs.","shortLead":"Hatmilliárd forintból épülhet a városligeti mélygarázs.","id":"20180510_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa_epithet_melygarazst_a_Varosliget_ala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de75df2-8485-4ba9-a630-3f5545f57570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f9ef32-756d-4dbe-81d1-5c0051a0f467","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa_epithet_melygarazst_a_Varosliget_ala","timestamp":"2018. május. 10. 14:53","title":"Tiborcz István egykori üzlettársa építhet mélygarázst a Városliget alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","shortLead":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","id":"20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4861af0-ceaa-4561-80d4-911a6c5f4493","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","timestamp":"2018. május. 10. 12:40","title":"Ellopták az eredeti Vasember-páncélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. ","shortLead":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai...","id":"20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479092e-a7db-4e9b-b8b2-3685b26d111c","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 10:21","title":"Feleségcipelés és Kolumbusz-nap az angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","shortLead":"Az egyházi vezetőket a parlamentnél tüntetők inzultálták az Országgyűlés alakuló ülése után.","id":"20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be2e371-cda4-440d-82b7-302745e85148","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_tesznek_feljelentest_a_reformatus_vezetok_az_oket_ert_tamadas_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 22:05","title":"Nem tesznek feljelentést a református vezetők az őket ért támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van annál szomorúbb látvány, hogy egy kamionnyi sör borul az aszfaltra? A lengyeleknél most kiderült: van.","shortLead":"Van annál szomorúbb látvány, hogy egy kamionnyi sör borul az aszfaltra? A lengyeleknél most kiderült: van.","id":"20180510_tejcsokolade_tartalykocsi_baleset_lengyelorszag_autopalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bc8e5a-9531-43c0-9338-0a02637fc6ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_tejcsokolade_tartalykocsi_baleset_lengyelorszag_autopalya","timestamp":"2018. május. 10. 15:21","title":"A nap videója: 12 tonna tejcsoki folyt szét egy lengyel autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]