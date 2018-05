Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","shortLead":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","id":"20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b524a30-3eb2-46b6-aec3-0c980ebd8388","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","timestamp":"2018. május. 10. 19:19","title":"Nem mehetett el az egyiptomi versenyfilm leprás főhőse a Cannes-i Filmfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c78d2-cafd-4586-b0ce-febd17d601ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag olcsón, a bolti árhoz képest 30-40 ezerrel forinttal kedvezőbb áron jutottak hozzá a parlamenti képviselők idei legfontosabb munkaeszközeikhez. Bár Samsung mobilt is választhattak volna, a többség mégis az Apple aktuális csúcsgépét kérte. Ennél már csak a telefonokhoz kapcsolódó előfizetői csomag díja abszurdabb. ","shortLead":"Viszonylag olcsón, a bolti árhoz képest 30-40 ezerrel forinttal kedvezőbb áron jutottak hozzá a parlamenti képviselők...","id":"20180510_apple_iphone_x_parlamenti_kepviselok_dell_548_laptop_orszaggyulesi_kepviselok_mobilja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c78d2-cafd-4586-b0ce-febd17d601ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df7aeb0-9687-43eb-b28a-07cea8d37d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_apple_iphone_x_parlamenti_kepviselok_dell_548_laptop_orszaggyulesi_kepviselok_mobilja","timestamp":"2018. május. 10. 15:23","title":"\"Csak\" 344 ezer forint darabáron kaptak iPhone X mobilokat a képviselők, és nem ez a legmeglepőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint az orvosoknak, nővéreknek, tanároknak csak lehetőséget kell adni arra, hogy emberhez méltó életet éljenek, és máris megoldódnának a szakági problémák. Az egészségügy problémájának a gyökerénél egyébként az ellenzék található. És ő már nem oktatásban gondolkodik, hanem nevelésben.\r

\r

","shortLead":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint...","id":"20180511_Balog_utodja_mar_nem_oktatni_hanem_nevelni_akarja_az_On_gyereket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46266bb7-8836-42d1-be21-8d9c37f9163b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Balog_utodja_mar_nem_oktatni_hanem_nevelni_akarja_az_On_gyereket","timestamp":"2018. május. 11. 14:41","title":"Balog utódja már nem oktatni, hanem nevelni akarja az Ön gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen év alatt több mint másfélszer ennyivel nőtt. Az is kiderült: két dollármilliárdosa van Magyarországnak.","shortLead":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen...","id":"20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0325c6bd-3e02-44c0-851c-56a16d056685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","timestamp":"2018. május. 10. 06:00","title":"Elkészült a szupergazdag magyarok listája: csak a lapzárta állította meg Mészárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint. ","shortLead":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS...","id":"20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dc0190-aa3a-4383-ae48-b3a03e28eb9b","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","timestamp":"2018. május. 09. 16:57","title":"Újabb jelek: Neymar tényleg a Realhoz igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös elnöke\" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé.","shortLead":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös...","id":"20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d174554-f83c-4246-a57d-cdc894e0219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","timestamp":"2018. május. 10. 11:58","title":"\"Kazah-gate\": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712458ab-7d42-4817-844e-c7c265d8f517","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. május. 10. 16:52","title":"Hivatalos: Szingapúrban találkozik majd Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hanem éppen fordítva. Az ajkai Videoton rég nem használt pályáját parcellázták föl és adták át ingyen a civileknek.","shortLead":"Hanem éppen fordítva. Az ajkai Videoton rég nem használt pályáját parcellázták föl és adták át ingyen a civileknek.","id":"20180511_Csoda_Ajkan_ahol_nem_a_kertek_helyere_epult_a_stadion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2974543c-b725-4b82-9346-345e637aa976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c19f3bd-4c3a-4c1a-a2a9-b005f21cd62f","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Csoda_Ajkan_ahol_nem_a_kertek_helyere_epult_a_stadion","timestamp":"2018. május. 11. 11:59","title":"Csoda Ajkán, ahol nem a kertek helyére épült a stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]