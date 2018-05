Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9e14b3-18c9-4520-bf4c-314567d27865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Budapesten és tíz megyében várható vihar.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Budapesten és tíz megyében várható vihar.","id":"20180509_jonnek_a_zivatarok_a_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9e14b3-18c9-4520-bf4c-314567d27865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e89e5ff-1aca-419a-97a6-6fa200ba0a39","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_jonnek_a_zivatarok_a_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. május. 09. 14:04","title":"Jönnek a zivatarok, a fél országra figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három, börtönben fogva tartott amerikai állampolgárt engedett szabadon Észak-Korea – jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-üzenetben.","shortLead":"Három, börtönben fogva tartott amerikai állampolgárt engedett szabadon Észak-Korea – jelentette be Donald Trump...","id":"20180509_Amerikai_polgarokat_engedett_el_EszakKorea","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47672078-39e6-4255-92f6-2f2f54c1ea9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Amerikai_polgarokat_engedett_el_EszakKorea","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Amerikai polgárokat engedett el Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274","c_author":"Csuhai István","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8fd7f-da5b-4bc0-9f44-daf26c5c88bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","timestamp":"2018. május. 09. 17:34","title":"Húsz mondat Megyesi Gusztáv emléktáblájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közölt adatok szerint a magyar lakosság a fizetése 9,62 százalékát tudja félretenni, ezzel valahol a középmezőnyben vagyunk.","shortLead":"Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közölt adatok szerint a magyar lakosság a fizetése 9,62...","id":"20180509_Ha_felre_tudja_tenni_a_brutto_fizetese_tizedet_akkor_on_egy_atlagmagyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c104999-2ce8-4a30-8641-9c3537a93aef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ha_felre_tudja_tenni_a_brutto_fizetese_tizedet_akkor_on_egy_atlagmagyar","timestamp":"2018. május. 09. 11:45","title":"Ha félre tudja tenni a bruttó fizetése tizedét, akkor ön egy átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán középszintű történelemérettségit írtak.\r

","shortLead":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán...","id":"20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195b818-4b50-442b-a442-791b619ab317","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","timestamp":"2018. május. 09. 11:39","title":"Vélemény: az esszék sem foghattak ki az érettségizőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Nyomozast_rendeltek_el_Fasy_Adam_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a963291a-54d9-466b-824e-8953bd993210","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nyomozast_rendeltek_el_Fasy_Adam_ellen","timestamp":"2018. május. 09. 20:17","title":"Nyomozást rendeltek el Fásy Ádám ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egyelőre a nem hivatalos, nyelvtanárok által készített megoldás.","shortLead":"Ez egyelőre a nem hivatalos, nyelvtanárok által készített megoldás.","id":"20180510_Mutatjuk_hogyan_kellett_megoldani_a_mai_angolerettsegi_elso_reszet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e700f0-49ab-4acb-9694-ef289f8e9ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Mutatjuk_hogyan_kellett_megoldani_a_mai_angolerettsegi_elso_reszet","timestamp":"2018. május. 10. 13:14","title":"Mutatjuk, hogyan kellett megoldani a mai angolérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]