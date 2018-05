Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","shortLead":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","id":"20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d513f5-c49a-4b5d-9572-6b526f5915d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","timestamp":"2018. május. 11. 12:35","title":"Végre sűrűbben fog járni a reptéri busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már többször is megtette. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már...","id":"20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557facf-fda7-475e-be53-013dfc0dff88","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","timestamp":"2018. május. 10. 21:29","title":"Fotók: Putyin is beállt hokizni Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","shortLead":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","id":"20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e73f34-d6c0-407b-a03b-3e7369d128ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Áramellátási hiba okoz gondot a budai közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","shortLead":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","id":"20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5992a-7416-44ba-a3d3-53a54cee3523","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és V. Naszályi Márta között dőlhet el, ki üljön be Karácsony Gergely helyett az Országgyűlésbe.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és V. Naszályi Márta között dőlhet el, ki üljön be Karácsony Gergely helyett az Országgyűlésbe.","id":"20180510_Bissauguineai_magyar_kaphatja_Karacsony_Gergely_mandatumat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7916c4a-2b05-4dc1-b497-7ea5b3bcc0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Bissauguineai_magyar_kaphatja_Karacsony_Gergely_mandatumat","timestamp":"2018. május. 10. 13:38","title":"Bissau-guineai magyar kaphatja Karácsony Gergely mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi agrárbirodalom része lehet a szentesi gyár.","shortLead":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi...","id":"20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f862f91-3bfd-421d-b824-5ab1206cacbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","timestamp":"2018. május. 11. 12:18","title":"Csányi Sándor viheti a szentesi baromfifeldolgozót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]