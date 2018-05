Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárva-nyitva a határ, özönlenek a migránsok, megismétlődhet 2015, így látja a helyzetet Szijjátó Péter Athénban.\r

","shortLead":"Tárva-nyitva a határ, özönlenek a migránsok, megismétlődhet 2015, így látja a helyzetet Szijjátó Péter Athénban.\r

","id":"20180511_Szijjarto_megismetlodhet_a_migransvalsagos_2015","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421971b5-2de0-427c-8d9c-a4c9e227f545","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Szijjarto_megismetlodhet_a_migransvalsagos_2015","timestamp":"2018. május. 11. 15:15","title":"Szijjártó: Megismétlődhet a migránsválságos 2015","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","shortLead":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","id":"20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e783e-72cd-4e8f-b9cb-633214a564de","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","timestamp":"2018. május. 10. 10:40","title":"A menedékház „gondolt egyet” és szépen átcsúszott egyik országból a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz fesztiválon, amelynek immár saját étlapja is van. ","shortLead":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz...","id":"20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acf04e-c95a-4c9d-be7a-28a83ed3fb95","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","timestamp":"2018. május. 10. 09:27","title":"Étlapon az ELEVEN tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1a161-f4aa-4cf1-9331-4c85a0f7d664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vita nélkül semmi értelme az egésznek. ","shortLead":"Vita nélkül semmi értelme az egésznek. ","id":"20180510_Kormanyprogram_nelkuli_ceremonian_nem_vesz_reszt_az_LMP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1a161-f4aa-4cf1-9331-4c85a0f7d664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f36843-0993-425d-a3cf-e738148a0e71","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Kormanyprogram_nelkuli_ceremonian_nem_vesz_reszt_az_LMP","timestamp":"2018. május. 10. 11:35","title":"Kormányprogram nélküli \"ceremónián\" nem vesz részt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cabbce-d95b-4b86-b08c-31efb9598c51","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","timestamp":"2018. május. 11. 13:08","title":"\"Megúsztuk\" – Vajna Tímea cannes-i gépe vissza kellett forduljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul egy éjszakán át egy jeggyel öt fővárosi moziban nézhet filmeket.","shortLead":"Ráadásul egy éjszakán át egy jeggyel öt fővárosi moziban nézhet filmeket.","id":"20180510_Ha_hajnalban_mozizna_most_megteheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a57ccd1-e117-400e-8584-403801a2cb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cffb004-6cef-4f52-af9a-4c16734cfc62","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Ha_hajnalban_mozizna_most_megteheti","timestamp":"2018. május. 10. 09:18","title":"Ha hajnalban mozizna, most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","shortLead":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","id":"20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5bd68-802b-4511-9722-fabdd8a2028b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","timestamp":"2018. május. 11. 08:24","title":"264 km/h végsebességű a most debütált leggyorsabb Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]