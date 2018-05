Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi először azt mondta, hogy valaki ellopta az autót, de aztán beismerte, hogy ő adta el.","shortLead":"A férfi először azt mondta, hogy valaki ellopta az autót, de aztán beismerte, hogy ő adta el.","id":"20180511_Munka_helyett_inkabb_eladta_fonoke_autojat_a_pizzafutar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f90bb-94fb-4ad5-b1ee-5270b3b9590a","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Munka_helyett_inkabb_eladta_fonoke_autojat_a_pizzafutar","timestamp":"2018. május. 11. 10:44","title":"Munka helyett inkább eladta főnöke autóját a pizzafutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","shortLead":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","id":"20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef075d-9cb6-4f93-9326-a64a6b09f6cc","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","timestamp":"2018. május. 11. 16:54","title":"Szakállas világrekord dőlt meg labdás zsonglőrfutásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01d2e08-b17b-4509-89b7-a2f66d9c1e83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotón látható annak az azbeszttartalmú helyiségnek az ajtaja, amelyre kiragasztották a veszélyt jelző papírokat az Országos Széchényi Könyvtárban.\r

\r

","shortLead":"Egy fotón látható annak az azbeszttartalmú helyiségnek az ajtaja, amelyre kiragasztották a veszélyt jelző papírokat...","id":"20180511_Itt_talaltak_azbesztet_az_OSZKban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01d2e08-b17b-4509-89b7-a2f66d9c1e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176b6161-ab73-42df-be4e-d65d7300335e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Itt_talaltak_azbesztet_az_OSZKban","timestamp":"2018. május. 11. 15:41","title":"Itt találtak azbesztet az OSZK-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a74a9-67bc-4d5c-837b-f5794b99d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már hagyomány, hogy a telefongyártók csúcstelefonjuk bemutatása után néhány hónappal kiadják a készülék egy különlegesebb színű változatát is.","shortLead":"Lassan már hagyomány, hogy a telefongyártók csúcstelefonjuk bemutatása után néhány hónappal kiadják a készülék...","id":"20180511_burgundi_voros_samasung_galaxys9_kepek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950a74a9-67bc-4d5c-837b-f5794b99d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec3db8d-29fe-4074-9803-b4e541f23d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_burgundi_voros_samasung_galaxys9_kepek","timestamp":"2018. május. 11. 13:01","title":"Valódi fotókon a Galaxy S9 egy gyönyörű színváltozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196c12d2-ee5d-4bdd-a550-629dc498b328","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","timestamp":"2018. május. 12. 20:01","title":"Íme a lottószámok, a 4-es is milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak, majd szavaztak a képviselők - és rögtön belekezdtek, dúltak a szócsaták. Szóba került Európa végzete is. Tordai Bence letegezte a képviselőtársakat, majdnem elvették tőle a szót. Az ellenzékiek egységesen felháborodtak, hogy nem lesz külön egészségügyi és oktatási minisztérium. Végül elfogadták a minisztériumi struktúráról szóló törvényt.","shortLead":"Pénteken magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak...","id":"20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d90073-3fb1-4f63-8029-2110eb09a9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","timestamp":"2018. május. 11. 09:44","title":"\"Azzal leszek tisztelettudó, aki megérdemli\" - vita után elfogadták a minisztériumokat a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","id":"20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e415b454-3107-412c-9b56-bcb14a10e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 11. 05:25","title":"A pénteket sem ússzuk meg felhőszakadás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]