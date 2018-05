Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt. Ennek kapcsán a Microsoft alapítója is elmondta a sokakat talán meglepő véleményét az Apple-ről.","shortLead":"A világ egyik leggazdagabb embere – és egyúttal Bill Gates jó barátja – Warren Buffett a napokban jelentette be, 75...","id":"20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b97caf7-ff71-4a37-a53a-9f5f5bb73d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_bill_gates_warren_buffett_apple_reszveny_arfolyam","timestamp":"2018. május. 11. 09:03","title":"Lássuk be, Bill Gates azért tud olyat mondani, amin sokan meglepődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Törökország folytatja a kereskedelmet Iránnal az atomalku amerikai felmondása ellenére is.","shortLead":"Törökország folytatja a kereskedelmet Iránnal az atomalku amerikai felmondása ellenére is.","id":"20180512_Torokorszag_nem_hagyja_hogy_Trump_diktaljon_Iran_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47603725-14e8-45d9-94b9-3736eb3a938d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Torokorszag_nem_hagyja_hogy_Trump_diktaljon_Iran_ugyeben","timestamp":"2018. május. 12. 07:57","title":"Törökország nem hagyja, hogy Trump diktáljon Irán ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.","shortLead":"Nagyot lassult a magyar építőipar növekedése, és egyre kevesebb új építkezésre kötnek szerződést.","id":"20180511_Oriasit_dragultak_az_epitkezesek_lassul_az_epitoipar_novekedese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034dd7a-fe35-44b4-ab8a-7e2cdf3470f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Oriasit_dragultak_az_epitkezesek_lassul_az_epitoipar_novekedese","timestamp":"2018. május. 11. 10:03","title":"Óriásit drágultak az építkezések, lassul az építőipar növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben. ","shortLead":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől...","id":"20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c18d5-c7ef-4296-9145-20725a745a05","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","timestamp":"2018. május. 10. 22:02","title":"Videó: Hogyan kellene viselkednünk, hogy ne tiltsanak ki a parlamentből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés kihívás maradt számára itthon. Mert nagyot álmodni és megcélozta Európát. Orbán szeret a zavarosban halászni és Európában most zavarodottság uralkodik, így lehet keresnivalója. Nem véletlenül cserélte az illiberalizmust kereszténydemokráciára. A hvg.hu közéleti podcastjában arról beszélgettünk, meddig juthat.","shortLead":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés...","id":"20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7606d-bdca-459b-8e6c-91c36f050ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","timestamp":"2018. május. 12. 12:30","title":"Fülke: Orbán már Európát akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde41870-91f7-415c-9aeb-4ec31b344859","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Nem választotta elnökké Quim Torrat a katalán parlament szombati ülésén, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők abszolút többségének támogatását.","shortLead":" Nem választotta elnökké Quim Torrat a katalán parlament szombati ülésén, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők...","id":"20180512_Tovabbra_sincs_katalan_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde41870-91f7-415c-9aeb-4ec31b344859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff9d55-cdcb-427c-a7fe-c5f4e5535a0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Tovabbra_sincs_katalan_elnok","timestamp":"2018. május. 12. 21:12","title":"Továbbra sincs katalán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sokan a vörös szőnyeghez vezető bejáratnál, a folyosón vagy a gálateremben készítenek képet, majd a Selfiesinterdit (tilos a szelfi) hashtaggel ellátva posztolják a közösségi felületeken.","shortLead":"Sokan a vörös szőnyeghez vezető bejáratnál, a folyosón vagy a gálateremben készítenek képet, majd a Selfiesinterdit...","id":"20180511_ugyesek_kikerulik_a_szelfitilalmat_a_cannesi_filmfesztival_vendegei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6d38d-60e7-45b9-a602-2e48462942dc","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_ugyesek_kikerulik_a_szelfitilalmat_a_cannesi_filmfesztival_vendegei","timestamp":"2018. május. 11. 22:05","title":"Ügyesen kikerülik a szelfitilalmat a Cannes-i Filmfesztivál vendégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]