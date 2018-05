Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91bbf420-192c-4139-b57c-855bc1d5f9ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az oktatásra, vagy az egészségügyre. ","shortLead":"Nem az oktatásra, vagy az egészségügyre. ","id":"20180510_Balog_Zoltan_elmondta_mire_a_legbuszkebb_minisztersegebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bbf420-192c-4139-b57c-855bc1d5f9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f842810b-e632-4fc2-9070-93d713d42682","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Balog_Zoltan_elmondta_mire_a_legbuszkebb_minisztersegebol","timestamp":"2018. május. 10. 21:49","title":"Balog Zoltán elmondta, mire a legbüszkébb miniszterségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9bba13-ff5c-469a-a2c6-5ff777452a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt nincs semmi félrebeszélés: ez a zuffenhauseini járgány egy kőkemény sportgép, amit csak zárt pályán lehet használni.","shortLead":"Itt nincs semmi félrebeszélés: ez a zuffenhauseini járgány egy kőkemény sportgép, amit csak zárt pályán lehet használni.","id":"20180511_porsche_911_gt3_r_rs_sportauto_versenyauto_karbon_sportkocsi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9bba13-ff5c-469a-a2c6-5ff777452a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80387f6d-9533-4bc1-840f-54b75048216a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_porsche_911_gt3_r_rs_sportauto_versenyauto_karbon_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 11. 15:21","title":"Drágán mért élvezetek: 145 millió forint a Porsche legújabb fenevad autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok felmondta azt.","shortLead":"A német kancellár arra biztatta Haszan Róhánit, hogy Irán továbbra is tartsa be az atomalkut, annak ellenére...","id":"20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09877096-f68e-4951-a3bd-9667a1a6c1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253a6653-4365-422b-9993-efc48ccdb272","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Merkel_telefonon_beszelt_az_irani_elnokkel","timestamp":"2018. május. 10. 21:55","title":"Merkel telefonon beszélt az iráni elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem kell 6 évet várnunk rá.","shortLead":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem...","id":"20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9770757-4cb1-4d9f-a100-28ccc77f5cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","timestamp":"2018. május. 12. 10:13","title":"Eldőlt: a NASA egy helikoptert küld a Marsra, hogy jobban feltérképezze a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is költöznek.","shortLead":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is...","id":"20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90ea5a-fa5f-4048-b698-9321b695fb7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","timestamp":"2018. május. 11. 20:29","title":"Két hét múlva már elefántokat is láthat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"20. századi jelenség a házasságra mint az igaz szerelem megpecsételésére gondolni, noha évszázadokon keresztül elsősorban gazdasági intézményként működött. Felkészülünk-e ma a házasság gazdasági aspektusaira is, vagy akkor eszmélünk, amikor a bíróságon már a vagyonmegosztás háborúját vívjuk?





","shortLead":"20. századi jelenség a házasságra mint az igaz szerelem megpecsételésére gondolni, noha évszázadokon keresztül...","id":"hvgextrano_20180511_Anagyhzassgsvlsbiznisz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61f122c-0464-41f5-9d05-be4b4b18f535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92904b62-f8b1-479d-91fb-f0165762991b","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180511_Anagyhzassgsvlsbiznisz","timestamp":"2018. május. 11. 12:42","title":"A nagy házasság- és válásbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatalt is érdekli, hogyan lehetett néhány hónap alatt félmilliónál is több rajongót szerezni Indiából, Pakisztánból és Bangladesből.","shortLead":"A versenyhivatalt is érdekli, hogyan lehetett néhány hónap alatt félmilliónál is több rajongót szerezni Indiából...","id":"20180511_A_GVH_vizsgalja_hogyan_lett_Maga_Zoltannak_tobb_szazezer_azsiai_rajongoja_Facebookon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2caef1dc-f864-4061-af91-a99ec66fb942","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_A_GVH_vizsgalja_hogyan_lett_Maga_Zoltannak_tobb_szazezer_azsiai_rajongoja_Facebookon","timestamp":"2018. május. 11. 12:15","title":"A GVH vizsgálja, hogyan lett Mága Zoltánnak több százezer ázsiai rajongója Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]