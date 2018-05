Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták fizetése.","shortLead":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták...","id":"20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e04ea75-1254-429d-a0fc-0cf775d335c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","timestamp":"2018. május. 11. 16:32","title":"Nikolics fizetése magasabb, mint Ibrahimovicé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain ismert republikánus szenátor bírálói szavait, hogy azok nem számítanak, mert a politikus haldoklik.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain...","id":"20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5153d465-2dc0-4b28-9c6a-ec0f20de17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","timestamp":"2018. május. 11. 14:55","title":"Nem számít, úgy is haldoklik – mondta McCain szenátorról egy fehér házi PR-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap \"reggelizhet\", ejtőzhet. Erre találták ki a Stílusos Vidéki Szállodák, hogy összehozzák május 13-án kis hazánk első nagy (villás)reggelizős napját. ","shortLead":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap...","id":"20180511_Villasreggeli_stlusosan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a5d43-2d27-4257-abfb-16e664302beb","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Villasreggeli_stlusosan","timestamp":"2018. május. 11. 13:43","title":"Villásreggeli stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után ismerték el politikai menekültnek – tudta meg a RomNet.","shortLead":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után...","id":"20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e8810-3c2b-440d-b4ec-ed4a08b0bedd","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","timestamp":"2018. május. 11. 12:06","title":"Mohácsi Viktória politikai menedékjogot kapott Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c975ad17-7189-49b4-af27-b92a5b98801e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó belső szerkezetét és folyamatait vizsgálva az amerikai űrkutatási hivatal új Mars-szondája megoldást találhat arra a kérdésre is, hogyan tudunk majd lakóhelyeket fűteni a vörös bolygón.","shortLead":"A bolygó belső szerkezetét és folyamatait vizsgálva az amerikai űrkutatási hivatal új Mars-szondája megoldást találhat...","id":"20180511_insight_mars_szonda_furas_geotermikus_energia_futes_a_marson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c975ad17-7189-49b4-af27-b92a5b98801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b01443-17ce-4457-a68f-7e1f2389ddfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_insight_mars_szonda_furas_geotermikus_energia_futes_a_marson","timestamp":"2018. május. 11. 11:03","title":"Ki kell találnunk, hogyan fűtünk majd a Marson, ha letáborozunk ott – távfűtésre nincs esély, és a fa sem az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi agrárbirodalom része lehet a szentesi gyár.","shortLead":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi...","id":"20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f862f91-3bfd-421d-b824-5ab1206cacbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","timestamp":"2018. május. 11. 12:18","title":"Csányi Sándor viheti a szentesi baromfifeldolgozót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]