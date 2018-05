Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196c12d2-ee5d-4bdd-a550-629dc498b328","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","timestamp":"2018. május. 12. 20:01","title":"Íme a lottószámok, a 4-es is milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0142e75-2667-4028-a6f4-1585656ee8c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Navdeep Bains elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy amerikai földön arra kérték, vegye le a turbánját. A történtek miatt a Trump-kormány két minisztériuma is bocsánatot kért. ","shortLead":"Navdeep Bains elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy amerikai földön arra kérték, vegye le a turbánját...","id":"20180511_Atment_a_repteri_ellenorzesen_megis_levetettek_volna_a_kanadai_miniszter_turbanjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0142e75-2667-4028-a6f4-1585656ee8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e44959-7d18-44f9-8653-fd3bffb1c7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Atment_a_repteri_ellenorzesen_megis_levetettek_volna_a_kanadai_miniszter_turbanjat","timestamp":"2018. május. 11. 19:57","title":"Átment a reptéri ellenőrzésen, mégis levetették volna a kanadai miniszter turbánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94c28fb-fc39-4852-aa92-1a7e3ef2da3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi rendőrök segítséget kérnek az ismeretlen férfi beazonosításához.","shortLead":"A II. kerületi rendőrök segítséget kérnek az ismeretlen férfi beazonosításához.","id":"20180511_osszebalhezott_a_buszsoforrel_keresi_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f94c28fb-fc39-4852-aa92-1a7e3ef2da3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33de080e-131f-4e45-999c-f2e07b2d595d","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_osszebalhezott_a_buszsoforrel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 11. 05:45","title":"Összebalhézott a buszsofőrrel, keresi a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","shortLead":"Az új csúcs hitelesítése akár fél évig is eltarthat, üzente a Guinness-rekordok Könyve szóvivője.","id":"20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4e927d-419d-492f-be9f-bc24da8c9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef075d-9cb6-4f93-9326-a64a6b09f6cc","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Szakallas_vilagrekord_dolt_meg_labdas_zsonglorfutasban","timestamp":"2018. május. 11. 16:54","title":"Szakállas világrekord dőlt meg labdás zsonglőrfutásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban Tusnádfürdőnél készült az alábbi felvétel, amelyen az anyamedve egyenként, a szájában tartva viszi át kölykeit az út túloldalára, miközben az autósok türelmesen megvárják az akció végét.","shortLead":"A napokban Tusnádfürdőnél készült az alábbi felvétel, amelyen az anyamedve egyenként, a szájában tartva viszi át...","id":"20180511_Latott_mar_medvecsaladot_igy_atkelni_az_orszaguton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b8a92e-c121-44ad-a8c4-b5c5cbdbdc50","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Latott_mar_medvecsaladot_igy_atkelni_az_orszaguton","timestamp":"2018. május. 11. 10:33","title":"Látott már medvecsaládot így átkelni az országúton? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy lesz a sorban Hódmezővásárhely, ugyanis az exminiszter mind a tizenkilenc körzetéhez tartozó település testületi ülésére elmegy.","shortLead":"Egy lesz a sorban Hódmezővásárhely, ugyanis az exminiszter mind a tizenkilenc körzetéhez tartozó település testületi...","id":"20180511_Lazar_meg_ebben_a_honapban_talalkozik_MarkiZay_Peterrel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2409fd-1081-4d32-b9b0-f0536c04d2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Lazar_meg_ebben_a_honapban_talalkozik_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2018. május. 11. 13:58","title":"Lázár János még ebben a hónapban találkozik Márki-Zay Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]