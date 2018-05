Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","shortLead":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","id":"20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3644e8a5-3698-4546-a2bc-e1d872d0c356","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","timestamp":"2018. május. 12. 17:25","title":"Vigyázzon vásárlásnál! Valaki szennyezi az UHT tejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","shortLead":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","id":"20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d9af01-e573-434a-aa40-98f5e29479d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","timestamp":"2018. május. 12. 08:40","title":"Van egy kis WC-para a Starbucksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is költöznek.","shortLead":"Gőzerővel épül a Szegedi Vadaspark látványos újdonsága, az ősi Angkort idéző elefántház. Lakói már a jövő héten be is...","id":"20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fedfcb3-fcfc-4429-8600-ca5d6c7991e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac90ea5a-fa5f-4048-b698-9321b695fb7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Ket_het_mulva_mar_elefantokat_is_lathat_Szegeden","timestamp":"2018. május. 11. 20:29","title":"Két hét múlva már elefántokat is láthat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a vasárnapi fináléban a címvédő Győri Audi ETO-val találkozik.\r

","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében...","id":"20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f37aef-2a4f-460d-a4e1-0c4d6e78a80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82842c-f57a-4aff-8e92-2ecdc81a663b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_megvan_a_gyori_kezisek_ellenfele_a_bl_dontoben","timestamp":"2018. május. 12. 19:57","title":"Megvan a győri kézisek ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee36cc-c0b3-44c5-90e1-5fd4031568e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján jön be oktatni. ","shortLead":"Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján...","id":"20180513_Gyerekevel_a_karjan_tartotta_meg_az_eloadasat_a_fizikaprofesszor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee36cc-c0b3-44c5-90e1-5fd4031568e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb42f3-fbaa-4674-9bfe-5a40fa7cbf89","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Gyerekevel_a_karjan_tartotta_meg_az_eloadasat_a_fizikaprofesszor","timestamp":"2018. május. 13. 16:48","title":"Gyerekével a karján tartotta meg az előadását a fizikaprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó nedvességtartalmú légtömegek érik el a térséget – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó...","id":"20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd9ea1-0129-4108-a79c-15c7c39b1141","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","timestamp":"2018. május. 13. 08:14","title":"Magassági hidegcsepp piszkál bele az időjárásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zsíros szerződést kapott Simicska és Kuna Tibor cége a Szerencsejáték Zrt.-től – írta a Zoom.hu. A portál szerint a szerződéseket még az áprilisi választások előtt közzé kellett volna tenni, ám ezt valószínűleg szándékosan, elmulasztották megtenni.","shortLead":"Zsíros szerződést kapott Simicska és Kuna Tibor cége a Szerencsejáték Zrt.-től – írta a Zoom.hu. A portál szerint...","id":"20180512_Simicska_mar_nem_kegyvesztett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6128fc5b-51b5-45cf-a67f-6234b611eba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Simicska_mar_nem_kegyvesztett","timestamp":"2018. május. 12. 20:33","title":"Simicska már nem kegyvesztett? Milliárdos állami szerződést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban kétszer is börtönbe záratott.","shortLead":"Mahatir Mohamed, Malajzia régi-új miniszterelnöke egy olyan szakembert nevezett ki pénzügyminiszterének, akit korábban...","id":"20180512_Elobb_bortonbe_zarta_majd_penzugyminisztert_csinalt_belole","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b6e0da-d5e3-4a4c-a657-eb0cc675b070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2202955f-0fac-468a-ad69-0373e3e70823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Elobb_bortonbe_zarta_majd_penzugyminisztert_csinalt_belole","timestamp":"2018. május. 12. 15:57","title":"Előbb börtönbe zárta, majd pénzügyminisztert csinált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]