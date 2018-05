Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3e6a7-5d21-460e-88b9-8ed57a76d914","keywords":null,"link":"/sport/20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","timestamp":"2018. május. 12. 17:13","title":"Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","shortLead":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","id":"20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9bb799-ec74-4f2c-937b-bc35d802ff02","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","timestamp":"2018. május. 13. 09:09","title":"Drogozás miatt tucatnyi embert vittek el a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeumban.\r

","shortLead":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap...","id":"20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3043c-2e95-46e6-866d-9c74e7e4f2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","timestamp":"2018. május. 13. 11:52","title":"Ha még nincs programja mára, várja a Múzeumok Majálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c696453-beb1-4d20-9d9f-52044810bbe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180513_google_maps_ar_olcso_napelem_google_gep_telefonal_zte_huawei_facebook_kommentek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c696453-beb1-4d20-9d9f-52044810bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53ba24f-3153-450a-83f1-e1faa433949b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_google_maps_ar_olcso_napelem_google_gep_telefonal_zte_huawei_facebook_kommentek","timestamp":"2018. május. 13. 12:00","title":"Ez történt: megjött a 30x olcsóbb napelem, az első házra már fel is szerelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy csecsen férfi követte el a szombati párizsi terrortámadást, a késes merényletben egy járókelő meghalt, többen megsebesültek, az elkövetőt pedig lelőtték. ","shortLead":"Egy csecsen férfi követte el a szombati párizsi terrortámadást, a késes merényletben egy járókelő meghalt, többen...","id":"20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7c270-5bf9-4c6d-b605-c36905a47e38","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","timestamp":"2018. május. 13. 07:54","title":"Allahu Akbart kiáltozott a párizsi csecsen késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","shortLead":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","id":"20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d73bb-e80b-44e4-9485-0262ca7e3697","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","timestamp":"2018. május. 12. 17:58","title":"Egy álszentségről szóló darabbal tér vissza a szexuális zaklatással vádolt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e779b9-f379-4e2c-89ad-7b95d6e2d06e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Solo - A Star Wars Story bemutatóján még csak meg sem jelent. ","shortLead":"A Solo - A Star Wars Story bemutatóján még csak meg sem jelent. ","id":"20180513_Harrison_Ford_bebizonyitotta_hogy_kepes_hatterbe_vonulni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e779b9-f379-4e2c-89ad-7b95d6e2d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ec1119-4434-4d16-be51-0f9b46b84291","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Harrison_Ford_bebizonyitotta_hogy_kepes_hatterbe_vonulni","timestamp":"2018. május. 13. 18:00","title":"Harrison Ford bebizonyította, hogy képes háttérbe vonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]