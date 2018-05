Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3995fd-9d09-438f-ba33-134bfd10ccf1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új fület kapott egy amerikai nő, amelyet előzőleg alkarjának bőre alatt növesztettek az orvosok.","shortLead":"Új fület kapott egy amerikai nő, amelyet előzőleg alkarjának bőre alatt növesztettek az orvosok.","id":"20180511_alkar_ful_transzplantacio_shamika_burrage_katonano_fulkagylo_autobaleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3995fd-9d09-438f-ba33-134bfd10ccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bfab8-a61e-4786-88f5-527d84904651","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_alkar_ful_transzplantacio_shamika_burrage_katonano_fulkagylo_autobaleset","timestamp":"2018. május. 11. 18:39","title":"A saját alkarján növesztettek új fület egy balesetben megsérült katonanőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné a menekültügy alapelveit.","shortLead":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné...","id":"20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3caacd5-5f93-4979-825b-5c0bd5608a32","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","timestamp":"2018. május. 11. 16:46","title":"A Jobbik kifejezetten migránsbarát Alaptörvény-módosítást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó nedvességtartalmú légtömegek érik el a térséget – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó...","id":"20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd9ea1-0129-4108-a79c-15c7c39b1141","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","timestamp":"2018. május. 13. 08:14","title":"Magassági hidegcsepp piszkál bele az időjárásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ásotthalom polgármesterét, Toroczkai Lászlót győzte le. Az előzetes várakozásokkal ellentétben szoros volt a verseny.","id":"20180512_Sneider_Tamas_a_Jobbik_uj_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541acfcc-8c4b-4b0c-b720-1fdb8988c7cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sneider_Tamas_a_Jobbik_uj_elnoke","timestamp":"2018. május. 12. 13:44","title":"Sneider Tamás a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5cbf2d-c84e-43cc-a515-69bd89ba636d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a macska-egér harc az Apple és a bűnüldöző szervek között: az iOS 11.4 még nehezebbé teszi, hogy oldják egy iPhone zárolását.","shortLead":"Folytatódik a macska-egér harc az Apple és a bűnüldöző szervek között: az iOS 11.4 még nehezebbé teszi, hogy oldják...","id":"20180511_usb_resctrited_mode_ios_114ben_kikodolas_nehezitese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5cbf2d-c84e-43cc-a515-69bd89ba636d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c9e7-f51c-40d9-9069-8c5895b3441a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_usb_resctrited_mode_ios_114ben_kikodolas_nehezitese","timestamp":"2018. május. 11. 19:00","title":"Pofon a rendőrségnek: az új szoftverrel még nehezebb lesz kikódolni az iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","shortLead":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","id":"20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60034e90-956c-418d-a6f9-158cb7f4e2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 12. 18:39","title":"Sneider: Szociálisan érzékeny néppárt lesz a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]