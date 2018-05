Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar-francia duó a másodikként rangsorolt Andrea Sestini Hlavackova, Barbora Strycova kettőst győzte le. ","shortLead":"A magyar-francia duó a másodikként rangsorolt Andrea Sestini Hlavackova, Barbora Strycova kettőst győzte le. ","id":"20180511_Babosek_bejutottak_a_madridi_tenisztorna_dontojebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7b0857-8d63-455d-9181-447a68bad0e1","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Babosek_bejutottak_a_madridi_tenisztorna_dontojebe","timestamp":"2018. május. 11. 16:55","title":"Babosék bejutottak a madridi tenisztorna döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","shortLead":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","id":"20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4ab1b6-9b0e-4e49-82ee-5ef476e2c070","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. május. 11. 13:54","title":"Facebook-sorozat producere lesz Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc5af61-7ba5-4cf6-a178-ab0c2bfe2900","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője világosan fogalmazott arról, hogyan kell viselkednie annak, aki tag akar maradni. A kerítéssel nincs baja, de a civilek vegzálásával igen.","shortLead":"Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője világosan fogalmazott arról, hogyan kell viselkednie annak, aki tag...","id":"20180512_Orban_Viktor_Brusszel_Europa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc5af61-7ba5-4cf6-a178-ab0c2bfe2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adefd83b-caa7-421d-8a6c-8856ee1480cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Orban_Viktor_Brusszel_Europa","timestamp":"2018. május. 12. 11:57","title":"Üzent Európa: Ha Orbán nem tiszteli az értékeinket, nincs helye köztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","shortLead":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","id":"20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a8f3e-4e29-4b60-ba39-243400915ad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","timestamp":"2018. május. 12. 14:18","title":"Top vezetők buktak bele a Nike-nál a nők diszkriminálásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint az orvosoknak, nővéreknek, tanároknak csak lehetőséget kell adni arra, hogy emberhez méltó életet éljenek, és máris megoldódnának a szakági problémák. Az egészségügy problémájának a gyökerénél egyébként az ellenzék található. És ő már nem oktatásban gondolkodik, hanem nevelésben.\r

