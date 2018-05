Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert egy montecarlói pókerversenyen. A Németországban élő hobbipókeres ezután rögtön fel is mondott a munkahelyén és hazaköltözik – írja az Index.","shortLead":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert...","id":"20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c072c7-1d0c-4030-a0ea-befc1860d71f","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","timestamp":"2018. május. 12. 21:06","title":"Felmond és hazajön a pókeren 57 milliót nyert magyar blöffkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","shortLead":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","id":"20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633ef67d-f6d2-419e-bd71-8425c7033230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","timestamp":"2018. május. 12. 11:05","title":"Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0142e75-2667-4028-a6f4-1585656ee8c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Navdeep Bains elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy amerikai földön arra kérték, vegye le a turbánját. A történtek miatt a Trump-kormány két minisztériuma is bocsánatot kért. ","shortLead":"Navdeep Bains elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy amerikai földön arra kérték, vegye le a turbánját...","id":"20180511_Atment_a_repteri_ellenorzesen_megis_levetettek_volna_a_kanadai_miniszter_turbanjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0142e75-2667-4028-a6f4-1585656ee8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e44959-7d18-44f9-8653-fd3bffb1c7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Atment_a_repteri_ellenorzesen_megis_levetettek_volna_a_kanadai_miniszter_turbanjat","timestamp":"2018. május. 11. 19:57","title":"Átment a reptéri ellenőrzésen, mégis levetették volna a kanadai miniszter turbánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed166e2-a147-487c-8ab4-424a1eebb77e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső ülést.","shortLead":"Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső...","id":"20180512_Majdnem_felmillio_autot_hiv_vissza_a_Volkswagen_biztonsagiovhiba_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed166e2-a147-487c-8ab4-424a1eebb77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f80d2-bb55-429f-842d-e0a98efdd2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Majdnem_felmillio_autot_hiv_vissza_a_Volkswagen_biztonsagiovhiba_miatt","timestamp":"2018. május. 12. 09:17","title":"Majdnem félmillió autót hív vissza a Volkswagen biztonságiöv-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]