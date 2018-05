Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","shortLead":"Rendezvény, demonstráció, meccs, úttisztítás és futóverseny miatt vannak érvényben korlátozások.\r

","id":"20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af361de8-f41c-46fa-a352-80a8f554f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54971f2d-a76c-4d46-89dc-7600351b059d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nem_konnyu_ma_budapesten_kozlekedni","timestamp":"2018. május. 13. 08:46","title":"Nem könnyű ma Budapesten közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Drámai véget ért a Bosszúállók egyik kaliforniai vetítése.","shortLead":"Drámai véget ért a Bosszúállók egyik kaliforniai vetítése.","id":"20180512_Istenrol_kezdett_el_predikalni_a_moziban_az_emberek_meg_panikolni_kezdtek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88517a4-8de6-4d82-9d44-cdcdf65d730a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Istenrol_kezdett_el_predikalni_a_moziban_az_emberek_meg_panikolni_kezdtek","timestamp":"2018. május. 12. 07:40","title":"Istenről kezdett el prédikálni a moziban, az emberek meg pánikolni kezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is, hogy Orbán Viktor már hétfőn külföldre utazik.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke nemcsak azt árulta el, mit írt gratuláló levelében a szlovák miniszterelnök, hanem azt is...","id":"20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfab1cce-d5bf-4f77-900c-b3bbf3a2a4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_varsoba_vezet_az_ujravalasztott_orban_viktor_elso_kulfoldi_utja","timestamp":"2018. május. 11. 18:04","title":"Varsóba vezet az újraválasztott Orbán Viktor első hivatalos kormányfői útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbd68ae-328e-4c48-8215-c2a1ac6f9833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellemes kis masinát bütykölt a Lego-kreálmányokat bemutató The Brick Wall videócsatorna alkotója. Egy reggelikészítő gép, természetesen Legóból. A videóhoz csak annyit fűzött hozzá, hogy apjának akart segíteni vele, aki minden szombaton és vasárnap elkészíti a reggelit. ","shortLead":"Szellemes kis masinát bütykölt a Lego-kreálmányokat bemutató The Brick Wall videócsatorna alkotója. Egy reggelikészítő...","id":"20180512_A_Legorobot_mar_reggelit_is_keszit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fbd68ae-328e-4c48-8215-c2a1ac6f9833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7636a5-c450-4082-bc18-e15b80eca740","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_A_Legorobot_mar_reggelit_is_keszit","timestamp":"2018. május. 12. 13:26","title":"Ezt a Lego-robotot mindenki imádná a családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző ciklusban a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János a Szeged és Hódmezővásárhely közé megálmodott tramtrainről beszélt egy pénteki háttérbeszélgetésen Vásárhelyen. Elmondta azt is, szerinte mit kellene fejleszteni még a térségben, ha Magyarország 2030-ra be akar kerülni az európai TOP 5-be. ","shortLead":"Az előző ciklusban a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János a Szeged és Hódmezővásárhely közé megálmodott...","id":"20180511_lazar_is_hozzatette_a_magaet_orban_2030as_almahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe53fa77-444e-4e8a-9e1f-da0adc21d759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_lazar_is_hozzatette_a_magaet_orban_2030as_almahoz","timestamp":"2018. május. 11. 13:53","title":"Lázár is hozzátette a magáét Orbán 2030-as álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed166e2-a147-487c-8ab4-424a1eebb77e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső ülést.","shortLead":"Polók, Seatok és Ibizák is vannak köztük. Az ügyfelektől azt kérik, hogy a javításig ne használják hátul a középső...","id":"20180512_Majdnem_felmillio_autot_hiv_vissza_a_Volkswagen_biztonsagiovhiba_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed166e2-a147-487c-8ab4-424a1eebb77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f80d2-bb55-429f-842d-e0a98efdd2a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Majdnem_felmillio_autot_hiv_vissza_a_Volkswagen_biztonsagiovhiba_miatt","timestamp":"2018. május. 12. 09:17","title":"Majdnem félmillió autót hív vissza a Volkswagen biztonságiöv-hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","shortLead":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","id":"20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d513f5-c49a-4b5d-9572-6b526f5915d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","timestamp":"2018. május. 11. 12:35","title":"Végre sűrűbben fog járni a reptéri busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]