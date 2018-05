Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják hozni. Közben új államtitkárság is létre jön - mondta Gulyás Gergely hétfői meghallgatásán, ahol bemutatta minisztériuma működését. Érdekes kijelentések is elhangoztak.","shortLead":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják...","id":"20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2308e893-0ff3-4a5e-8354-90d236994960","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","timestamp":"2018. május. 14. 17:13","title":"Gulyás Gergely szerint nem látszik az esélye, hogy 10 éven belül kormányváltás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1963526-8e76-4f01-a19f-b358b585bdc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát, elsősorban a focirajongókra gondolva.","shortLead":"Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát...","id":"20180514_oppor15_barcelona_specialis_kiadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1963526-8e76-4f01-a19f-b358b585bdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcedec78-5a7c-45d7-9ad1-d9772ed516f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_oppor15_barcelona_specialis_kiadas","timestamp":"2018. május. 14. 13:00","title":"Holnap villant valamit az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06111629-1d7d-4a71-8b0e-087c7ab45e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése” – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium akkori államtitkára egy 2015 júliusában rendezett gazdafórumon Mórahalmon. Nagy szerint beláthatatlan károkat okozhatnak a növény- és állatbetegséget terjesztő vírusok, baktériumok, amelyeket a migránsok hurcolnak Magyarországra a szendvicseikben. ","shortLead":"„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése” – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_mar_2015ben_is_migransok_betegsegeket_terjeszto_szendvicseivel_riogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06111629-1d7d-4a71-8b0e-087c7ab45e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0356fb44-74e1-4c64-bbde-1a6ecb703dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_mar_2015ben_is_migransok_betegsegeket_terjeszto_szendvicseivel_riogatott","timestamp":"2018. május. 14. 16:51","title":"Az új agrárminiszter már 2015-ben is a migránsok betegségeket terjesztő szendvicseivel riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Megint nő a benzin ára, és nem is kevéssel. ","shortLead":"Megint nő a benzin ára, és nem is kevéssel. ","id":"20180515_Ha_meg_nem_tankolt_ma_feltetlenul_tegye_meg_szerdatol_ujabb_emeles_jon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d48c91-e23c-4196-b3f4-99eb214d7222","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180515_Ha_meg_nem_tankolt_ma_feltetlenul_tegye_meg_szerdatol_ujabb_emeles_jon","timestamp":"2018. május. 15. 16:38","title":"Ha még nem tankolt, ma feltétlenül tegye meg, szerdától újabb emelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé teszik a fizetős YouTube egyik leghasznosabb funkcióját. Ez az, amelyre mindenki évek óta vágyik: ingyenes lesz a háttérből szóló YouTube, a kép a képben funkció.","shortLead":"Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé teszik a fizetős YouTube egyik leghasznosabb funkcióját. Ez az, amelyre...","id":"20180514_youtube_mobilos_alkalmazas_kep_a_kepben_funkcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd61d38-b3d8-465f-8bc8-2abe7cfd9fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_youtube_mobilos_alkalmazas_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2018. május. 14. 08:03","title":"Igazi álomfunkció jön a telefonos YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","shortLead":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","id":"20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f7bce-3dbd-424b-98e2-f04a6f2f0924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","timestamp":"2018. május. 14. 15:02","title":"Iskolát, óvodát kell építeni a Paks II.-t építő oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","shortLead":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","id":"20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e6375-2374-4d10-9fc8-9ffb6d1df554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 12:25","title":"Tovább nőtt a kivándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","shortLead":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","id":"20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961ff7e-69a8-4c87-ac7a-dbfd8394c47b","keywords":null,"link":"/sport/20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","timestamp":"2018. május. 15. 08:30","title":"A kézilabdázó tévéje bánta, hogy BL-t nyert a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]