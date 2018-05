Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","shortLead":"Megjelent a Raspberry Pi 3B+ konkurense: fillérekért kínál remek specifikációkat.","id":"20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f63c45-ed4d-4bae-9e8f-463c1e7fa214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8de69d-4aef-42a6-9072-9d0d5b84f0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_friendlyelec_nanopi_k1_plus_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. május. 14. 09:03","title":"Tudja mit kap 9000 forintért? Egy kis számítógépet 2 GB RAM-mal, 4K videóval, gigabites hálózattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő pártját, a Forza Italiát is magába foglaló Liga. ","shortLead":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő...","id":"20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df874b8-a8f6-4afb-8847-e24b6625b0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 14. 19:28","title":"Még mindig nem sikerült kormányt alakítani Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","shortLead":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","id":"20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f56f36-f4e1-4018-8970-dae10696d6d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","timestamp":"2018. május. 14. 11:42","title":"Hét új járatot indít Debrecenből a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","shortLead":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","id":"20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f19339-2002-455f-a469-92bc5e8904f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","timestamp":"2018. május. 14. 19:15","title":"Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","shortLead":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","id":"20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd16e-3c83-43a8-8524-5cad73d43005","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","timestamp":"2018. május. 15. 12:36","title":"Így lehet ellenőrizni, nem veszélyes-e a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható is lesz a videónézéssel töltött idő. ","shortLead":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható...","id":"20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d1c42d-38ca-44be-8657-5e9fe1d1f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","timestamp":"2018. május. 15. 15:03","title":"Gyakran lép fel a YouTube-ra? A következő napokban szigorú korlátozás és kényelmes újítás is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b3678-1dc8-4f9d-aad1-688422ca9c3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Pünkösd miatt május 19-21. között a megszokottól eltérően járnak majd a tömegközlekedési eszközök Budapesten.","shortLead":"Pünkösd miatt május 19-21. között a megszokottól eltérően járnak majd a tömegközlekedési eszközök Budapesten.","id":"20180515_hosszu_hetvege_kozeleg_oda_a_rutinbol_kozlekedesnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090b3678-1dc8-4f9d-aad1-688422ca9c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7c7b57-1718-4332-a0d7-a3acc8600f6b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180515_hosszu_hetvege_kozeleg_oda_a_rutinbol_kozlekedesnek","timestamp":"2018. május. 15. 12:42","title":"Hosszú hétvége közeleg, oda a rutinból közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","shortLead":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","id":"20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d36-d995-4c77-a4a7-fc1160efdccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","timestamp":"2018. május. 13. 21:09","title":"Vízre bocsátották Kína első, saját fejlesztésű repülőgép-hordozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]