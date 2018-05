A nemesi származású zenész-producer (már a neve sem semmi: Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno) a 60-as években művészeti képzésben részesült, festészetet és kísérleti zenét tanult. Végül is nem szakadt el ezektől a tudományoktól, egész életében zenékkel kísérletezett és hangtájképeket festett.

Úgy hívja magát: „nem-zenész”. Az MGMT dalt is írt róla, természetesen Brian Eno címmel.

A 70-es évek elején billentyűsként csatlakozott az artpopot meghatározó Roxy Musichoz, azonban a zenekari keret szűknek bizonyult a számára, Bryan Ferryék második lemeze után távozott az együttesből és magánzó lett.

Esetében nem túlzás azt állítani, hogy nélküle másképp nézne ki a popzene és a popzenén túli, nehezen meghatározható kortárs zene, és egyáltalán a populáris zenéről (és összességében: a zenéről) való gondolkodás, meg úgy általában, a tágan is értelmezhető popkultúra egésze. Nem csak zenész ő, hanem valamiféle kulturális filozófus. Öntörvényű figura, igazi english eccentric egy eltűnőben lévő fajtából.

A Roxy Music után felvett, ma is döbbenetesen aktuális és frissen megszólaló szólólemezei nélkül nem úgy nézett volna/nézne ki a kísérletező popzene, ahogy. Sok minden más mellett másképp gondolkodott volna például a 80-as évek hazai undergroundja, az Európa Kiadó, és a Balaton/Trabant (nem-)zenészei.

A 70-es évek végétől felvett ambient nagylemezei és darabjai (és művészi megközelítése), installációi, az által kitalált generatív zene nélkül más volna a modern elektronikus zene filozófiája és hangzása is – nem véletlen, hogy a mai napig is dolgozik együtt elektronikus zenében utazó jóval fiatalabb alkotókkal. Egyáltalán: a mai napig dolgozik, nem kis tempóban.

És hát nagyon más lenne a popzene és a produceri/stúdiós kisuniverzum, ha Eno nem lépett volna színre ebben a világban is a 70-es években. Dolgozott David Bowie-val annak berlini trilógiáján, a Low-Heroes-Lodger albumtriászon, aztán a 90-es években csináltak megint egy különös lemezt, a 1. Outside-ot, amit elvileg trilógiának szántak, de végül csak egy lemez lett az újabb közös munkából. Hangtájképészként utat mutatott a U2-nak; az ír zenekar nagyívű hangzása – Unforgettable Fire, The Joshua Tree – és 90-es évek eleji zenei fordulata (Achtung Baby, Zooropa) is Eno nevéhez köthető (és bár nem volt ott, hosszú árnyéka még a Popra is rávetül, 2000 után aztán újabb három lemezen dolgozott Bonóékkal).

Ő vitte táncba a Talking Headset – David Byrne-ék három lemezén ült ott a stúdióban, ebből kettő kérdés nélkül kulcsalbum (Fear Of Music, Remain In Light) –, és ha már itt tartunk, Eno a world music és pop nászának is az egyik násznagya. David Byrne-nel közös My Life In The Bush Of Ghosts című lemezük a világzene, az elektronika és az artpop korszakalkotó keresztezése.

Producerként dolgozott még, a teljesség igénye nélkül, olyan művészekkel, mint Laurie Anderson, Grace Jones, a James, a Coldplay vagy Damon Albarn, ráadásul sajátos stúdiófilozófiai módszerével, a véletlenekre építő Oblique Strategies-zel (ha megakad a stúdiómunka, akkor kártyahúzással valami véletlenszerűt kell lépni, például mindenki olyan hangszerre váltson át, ami nem az ő alaphangszere) még egy rá jellemző fura és sajátos csavart is hozzáadott munkásságához.

Enót – aki egyébként közéletileg-politikailag is aktív, elkötelezett baloldali, támogatta a munkáspárti Jeremy Corbyn kampányát, gyakran publikál, többnyire a Guardianben, Izrael palesztin-politikájának állhatatos kritikusa – az is ismerheti, aki nem ismeri: a 2000-es években írt zenét a Nokia egyik telefonjához, de ami még érdekesebb (és ismertebb), ő komponálta a Windows 95 beköszönőzenéjét.