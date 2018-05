Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","shortLead":"Az ismeretlen külföldi telefonszámról próbálkozó csalók ellen az egyetlen megoldás az, ha nem hívjuk vissza őket. ","id":"20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e45aae8-c233-4f5d-abeb-66f9e355183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d981a-ebd9-452c-824e-f8f49cd5bf02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_gyanus_hivasok_kulfoldrol_nem_lehet_elegszer_elmondani_mi_a_teendo_ilyenkor","timestamp":"2018. május. 14. 06:15","title":"Gyanús hívások külföldről: nem lehet elégszer elmondani, mi a teendő ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","shortLead":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","id":"20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14666aa8-e047-4cc2-97db-050b83876ade","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","timestamp":"2018. május. 14. 15:42","title":"Kezdődik a ramadán az iszlám országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","shortLead":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","id":"20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ed405-0e46-424c-9ba7-7c76ab3fce35","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","timestamp":"2018. május. 14. 19:56","title":"Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","shortLead":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","id":"20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecc1b2-8b59-4f5d-a6e6-79bde09441ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Hihetetlen hiba miatt próbálkozhat újra a bíróságon az, akit megbüntetett a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","shortLead":"Hatalmas tócsákat kerülgetnek az utasok a vonatok mellett.","id":"20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecad9a7-1b2f-4815-af44-f475e61d337d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee91be62-3b67-4c7a-826b-549de9495126","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Ez_az_eso_mar_tul_sok_a_Nyugati_palyaudvarnak","timestamp":"2018. május. 15. 09:49","title":"Ez az eső már túl sok a Nyugati pályaudvarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","shortLead":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","id":"20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7916db7f-766c-44c3-96c1-e0f6acbfafd9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","timestamp":"2018. május. 14. 05:05","title":"Visszatér az eső és kicsit hűvösebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","shortLead":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","id":"20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5f86d-5d5e-4760-8738-ad6ab7a8418a","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","timestamp":"2018. május. 15. 07:44","title":"4 milliárdnyi bónuszt osztottak ki Balog Zoltán minsztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]