[{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes sietniük a településeknek, mivel sorrendben választják ki a nyerteseket.","shortLead":"Érdemes sietniük a településeknek, mivel sorrendben választják ki a nyerteseket.","id":"20180514_wifi4eu_hotspot_wifi_palyazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fc3d26-cb04-40ba-ae9e-b84f71ecea62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_wifi4eu_hotspot_wifi_palyazat","timestamp":"2018. május. 14. 17:05","title":"Indul az uniós pályázat az ingyenes wifi létesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok egymás közt dönthettek.","shortLead":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok...","id":"20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67fdb10-6aa7-40cc-b130-c8cf57d5fce7","keywords":null,"link":"/sport/20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 14. 08:28","title":"Győzelmi tánccal ünnepelték a BL-címvédést a győri kézisek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa","c_author":"Kugyela Tamás","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult a jogállamiság Magyarországon, a kormányfő megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor és más döntéseknél is - derül ki a HVG írásából.","shortLead":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult...","id":"201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb6f43-8503-45d2-870f-68c5ba4d2f46","keywords":null,"link":"/itthon/201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","timestamp":"2018. május. 14. 11:00","title":"Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort az unió és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99331fd-28d5-4fa7-8585-0d43e227e3b1","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Története során nyolcadik alkalommal nem adják ki a legrangosabb irodalmi elismerést. A Svéd Akadémia tagjai közül többen egy még nem tisztázott zaklatási és kiszivárogtatási ügy miatt jelentették be távozásukat. Nem ez az első botrány a díj 117 éves történetében. ","shortLead":"Története során nyolcadik alkalommal nem adják ki a legrangosabb irodalmi elismerést. A Svéd Akadémia tagjai közül...","id":"201819__az_irodalmi_nobeldij__botranyok__kallodo_szavak__halaszto_hataly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99331fd-28d5-4fa7-8585-0d43e227e3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13706939-4646-42c3-a7b1-43a4527eea2d","keywords":null,"link":"/kultura/201819__az_irodalmi_nobeldij__botranyok__kallodo_szavak__halaszto_hataly","timestamp":"2018. május. 13. 20:00","title":"Szovjet zsarolás, félrecímzett levél - Az irodalmi Nobel-díj legnagyobb botrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Róna Dániel","category":"itthon","description":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","shortLead":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","id":"20180514_A_Vonatervek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25fd544-3ce8-42f3-90b9-dd95797ec97a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_A_Vonatervek","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"A Vona-terv(ek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt viszont nem engedte, hogy Parragh László kamarai elnököt hibáztassák.","shortLead":"Azt viszont nem engedte, hogy Parragh László kamarai elnököt hibáztassák.","id":"20180514_Palkovics_elismert_egy_kormanyzati_hibat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8e7dee-03a9-4e53-8914-7e427fb4abea","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Palkovics_elismert_egy_kormanyzati_hibat","timestamp":"2018. május. 14. 18:45","title":"Palkovics elismert egy kormányzati hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","shortLead":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","id":"20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed39ae7f-604a-4757-b28a-56b4abb9c966","keywords":null,"link":"/sport/20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","timestamp":"2018. május. 14. 17:55","title":"Börtönbe mehet a szurkoló, aki egy Fradi-meccs közben a pályára ugrott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta. Az elnök azonban elfelejtett valami igazán fontosat. Méghozzá azt, hogy a kínai mobilgyártót épp az amerikai kormányzat által kivetett szankciók küldték padlóra. ","shortLead":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta...","id":"20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b2b40b-d8ae-4fdd-bb2a-f99a742f2296","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","timestamp":"2018. május. 14. 12:03","title":"Halálra ítéltek egy mobilgyártót: Trump megmentené, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]