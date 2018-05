Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg és Meghan Markle egybekelése előtt. ","shortLead":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg...","id":"20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632718d-d387-49d4-ae21-63fad97eb64d","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","timestamp":"2018. május. 13. 14:17","title":"II. Erzsébet most mondta rá az áment unokája házasságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört a pilótafülke egyik szélvédője. Több alkatrész kirepült a gépből, a személyzet két tagja megsérült.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört...","id":"20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3ea53-7ead-48b3-88d6-3e0b160b25d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","timestamp":"2018. május. 15. 10:33","title":"9800 méter magasan repült az utasszállító gép, amikor egyszer csak kirobbant az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa","c_author":"Kugyela Tamás","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult a jogállamiság Magyarországon, a kormányfő megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor és más döntéseknél is - derül ki a HVG írásából.","shortLead":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult...","id":"201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb6f43-8503-45d2-870f-68c5ba4d2f46","keywords":null,"link":"/itthon/201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","timestamp":"2018. május. 14. 11:00","title":"Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort az unió és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátai cáfolták, hogy prostituáltként élt volna az a 30 éves nő, akinek testrészeit a Fertő tóban találták meg áprilisban. Gyilkosa több mint harminc évig ült korábban börtönben, és ha visszakerül, valószínűleg sosem engedik már ki. ","shortLead":"Barátai cáfolták, hogy prostituáltként élt volna az a 30 éves nő, akinek testrészeit a Fertő tóban találták meg...","id":"20180514_blikk_egy_fejer_megyei_no_volt_a_becsi_kannibal_aldozata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b9a32f-f4fb-4e42-8157-f2bd2452ac73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e068520-7cde-49c9-9129-9090a9124328","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_blikk_egy_fejer_megyei_no_volt_a_becsi_kannibal_aldozata","timestamp":"2018. május. 14. 05:15","title":"Blikk: egy Fejér megyei nő volt a bécsi kannibál áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","shortLead":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","id":"20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c194bd-fe92-4bb2-a92f-f7ca431dfe7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","timestamp":"2018. május. 15. 06:48","title":"Videó: Kigyulladt az óriás sárkány a floridai Disney World parádéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c57aad-b8b2-4186-ab61-d5a5020b4061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráhajtott az aluljáróba vezető lépcsőre, mert a GPS azt mondta neki, hogy azonnal forduljon jobbra. ","shortLead":"Ráhajtott az aluljáróba vezető lépcsőre, mert a GPS azt mondta neki, hogy azonnal forduljon jobbra. ","id":"20180513_Ne_higgyen_el_mindent_a_GPSenek_gyalogos_aluljaroba_hajtott_egy_sofor_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5c57aad-b8b2-4186-ab61-d5a5020b4061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2767d185-ec1f-426d-8a97-066f816c44bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Ne_higgyen_el_mindent_a_GPSenek_gyalogos_aluljaroba_hajtott_egy_sofor_Budapesten","timestamp":"2018. május. 13. 18:33","title":"Ne higgyen el mindent a GPS-ének: gyalogos aluljáróba hajtott egy sofőr Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át az USA nagykövetségét, és ezzel Washington elismerte Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként. A Donald Trump elnök által elrendelt jeruzsálemi nyitás napján a Gáza-övezet és Izrael határán kitört zavargásokban több mint ötven palesztin halt meg. Magyarország – az EU-tagállamok többségével ellentétben – támogatja a költöztetést. Az al-Káida terrorszervezet szent háborút hirdetett az USA ellen. ","shortLead":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át...","id":"20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbaa6fa-cbe6-494d-878e-a21d8845ee08","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2018. május. 14. 15:55","title":"Megnyílt a Jeruzsálembe költöztetett amerikai nagykövetség, Gáza határán vérfürdő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő emberminiszter szerint az egészségügyi dolgozók itthon tartása vagy a már kivándorolt szakemberek visszacsábítása nem csupán a pénzen múlik. ","shortLead":"A leendő emberminiszter szerint az egészségügyi dolgozók itthon tartása vagy a már kivándorolt szakemberek...","id":"20180514_Itt_a_terv_igy_razna_gatyaba_a_magyar_egeszsegugyet_Kasler","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bff9f7-80f0-4445-a6f6-bb7747ba0016","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Itt_a_terv_igy_razna_gatyaba_a_magyar_egeszsegugyet_Kasler","timestamp":"2018. május. 14. 19:25","title":"Itt a terv: így rázná gatyába a magyar egészségügyet Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]