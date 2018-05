Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","shortLead":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","id":"20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399bfa7-2286-42d0-b586-015cda95e58d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","timestamp":"2018. május. 14. 15:16","title":"Furcsa alkotmánybírósági ügy: egy börtön tett panaszt a belügyminiszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","shortLead":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","id":"20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecc1b2-8b59-4f5d-a6e6-79bde09441ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Hihetetlen hiba miatt próbálkozhat újra a bíróságon az, akit megbüntetett a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","shortLead":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","id":"20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961ff7e-69a8-4c87-ac7a-dbfd8394c47b","keywords":null,"link":"/sport/20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","timestamp":"2018. május. 15. 08:30","title":"A kézilabdázó tévéje bánta, hogy BL-t nyert a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","shortLead":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","id":"20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ed405-0e46-424c-9ba7-7c76ab3fce35","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","timestamp":"2018. május. 14. 19:56","title":"Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult az Alkotmánybírósághoz egy fővárosi másodfokú bírói tanács a hvg.hu értesülése szerint. A Handó Tünde által alkalmazott trükknek komoly következménye van: ezzel ugyanis utasítási jogra tett szert ítélkező bírók felett. Ez pedig törvénytelen.","shortLead":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult...","id":"20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550339a4-e6ae-46b5-a3d4-31e629d5fea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","timestamp":"2018. május. 15. 06:30","title":"Az Alkotmánybíróságtól kérik, hogy vessen véget Handó Tünde önkényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dolgot kifelejtettek az Agrokor megmentéséről szóló jogszabályból.","shortLead":"Egy fontos dolgot kifelejtettek az Agrokor megmentéséről szóló jogszabályból.","id":"20180514_Megbukott_egy_horvat_miniszter_mert_az_erintettekkel_irt_egy_torvenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2fc4b3-27e0-4813-aa0f-9c71c34be6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Megbukott_egy_horvat_miniszter_mert_az_erintettekkel_irt_egy_torvenyt","timestamp":"2018. május. 14. 16:40","title":"Megbukott egy horvát miniszter, mert az érintettekkel írt egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","shortLead":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","id":"20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c194bd-fe92-4bb2-a92f-f7ca431dfe7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","timestamp":"2018. május. 15. 06:48","title":"Videó: Kigyulladt az óriás sárkány a floridai Disney World parádéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]