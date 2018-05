Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl nagy volt a bizonytalanság, muszáj költözniük – magyarázza a szóvivő.","shortLead":"Túl nagy volt a bizonytalanság, muszáj költözniük – magyarázza a szóvivő.","id":"20180515_Csontos_Soros_Gyorgy_nem_futamodott_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287cd40-b662-45e9-95fd-1d9b4bd6b2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Csontos_Soros_Gyorgy_nem_futamodott_meg","timestamp":"2018. május. 15. 14:32","title":"Csontos :\"Soros György nem futamodott meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70939332-39f1-41ea-bf64-6a13e5a6cf58","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","timestamp":"2018. május. 15. 10:29","title":"Új szabályokkal is próbálják rávenni a cégeket, hogy tao-támogatást adjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák. A tudósok most kiderítették, hogyan képesek így életben maradni.","shortLead":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák...","id":"20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab6d74-d14f-4445-86b1-3d4f064ef6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","timestamp":"2018. május. 14. 16:03","title":"Megfejtették a nagy titkot: hogyan élnek túl 8 hónapot kővé dermedve az alaszkai békák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezték át az Egyesült Államok nagykövetségét. A költöztetés napján kitört erőszakban már több mint félszázan haltak meg, s a nyugati hatalmak Izraeltől és a palesztinoktól is önmérsékletet kérnek.","shortLead":"Izraelt és az USA-t leszámítva nem sokan örülnek annak, hogy Donald Trump amerikai elnök döntése alapján Tel-Avivból...","id":"20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aff53fa-8d90-45e0-a673-a6081d9d3e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090496dc-7bcd-49d9-95e2-5d3bc2f3254a","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_A_vilag_aggodik_a_gazai_esemenyek_miatt_s_nem_orul_a_kovetsegathelyezesnek","timestamp":"2018. május. 14. 18:32","title":"A világ aggódik a gázai események miatt, s nem örül a követségáthelyezésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12eedb1-948c-4d40-b300-9a8ebe7e375a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendre panaszkodnak az ihatatlan ivóvízre azokon a településeken, ahol az arzéntől „tisztították” meg a vezetékes vizet új technológiákkal, uniós százmilliókból. Most Orosházán verte ki a biztosítékot a büdös víz.","shortLead":"Rendre panaszkodnak az ihatatlan ivóvízre azokon a településeken, ahol az arzéntől „tisztították” meg a vezetékes vizet...","id":"20180514_Most_eppen_Oroshazan_ihatatlan_a_viz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12eedb1-948c-4d40-b300-9a8ebe7e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105cf168-4580-441b-924c-ff48a75f239c","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Most_eppen_Oroshazan_ihatatlan_a_viz","timestamp":"2018. május. 14. 15:00","title":"Most éppen Orosházán ihatatlan a büdös csapvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","shortLead":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","id":"20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf9c9bd-80ec-4c55-8e10-4cc047b7be40","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","timestamp":"2018. május. 13. 17:08","title":"Kézilabda-BL: egyetlen gól döntött a bronzéremről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","shortLead":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","id":"20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd16e-3c83-43a8-8524-5cad73d43005","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","timestamp":"2018. május. 15. 12:36","title":"Így lehet ellenőrizni, nem veszélyes-e a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget nyel el – jelentették kedden ausztrál csillagászok.","shortLead":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget...","id":"20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7e245-5849-42b5-965d-e2c3c3899c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","timestamp":"2018. május. 15. 12:20","title":"Nincs az univerzumban ennél falánkabb fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]