[{"available":true,"c_guid":"5d7f4fe4-ce4b-4229-b078-83231fc0271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orendi Mihály távozását a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség vezetői előtt jelentette be.","shortLead":"Orendi Mihály távozását a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség vezetői előtt jelentette be.","id":"20180514_Varatlanul_lemondott_Kosa_bizalmasa_a_csengeri_euromilliardos_uzlettarsa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d7f4fe4-ce4b-4229-b078-83231fc0271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac399512-f373-4ee0-b8cc-c2434bd58573","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Varatlanul_lemondott_Kosa_bizalmasa_a_csengeri_euromilliardos_uzlettarsa","timestamp":"2018. május. 14. 18:14","title":"Váratlanul lemondott Kósa bizalmasa, a csengeri eurómilliárdos üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b341d5f7-367f-4672-8707-ebee76fa68bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Varsóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében a döntéshez meg kellene várni az új EP-választások eredményét. ","shortLead":"Orbán Varsóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében a döntéshez meg kellene várni az új EP-választások eredményét. ","id":"20180514_Megint_Lengyelorszagba_vezetett_Orban_elso_utja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b341d5f7-367f-4672-8707-ebee76fa68bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cb3b1-2d6a-4c0e-bdae-34651b1feb00","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Megint_Lengyelorszagba_vezetett_Orban_elso_utja","timestamp":"2018. május. 14. 15:29","title":"Megint Lengyelországba vezetett Orbán első útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70939332-39f1-41ea-bf64-6a13e5a6cf58","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","timestamp":"2018. május. 15. 10:29","title":"Új szabályokkal is próbálják rávenni a cégeket, hogy tao-támogatást adjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek nyugodtan dolgozhat a helyi önkormányzatnak, a Pharaon-ügyben mi mutattuk meg a világnak, mi a kockázat. És mi lenne a gond a diáktüntetők úttesten sétálás ürügyén kapott szabálysértési eljárásaival? \"A közlekedést a KRESZ szabályozza\". A parlamentben mutatkozó, a TEK szerint terrorfenyegetettséget jelentő Zaid Naffáról pedig annyit mondott: ő aztán nem fél tőle.\r

","shortLead":"Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek...","id":"20180514_Pinter_Sandor_a_Pharonugy_sikertortenet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2b283-c6e0-4333-914d-6b5730d152e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Pinter_Sandor_a_Pharonugy_sikertortenet","timestamp":"2018. május. 14. 16:36","title":"Pintér Sándor: a Pharaon-ügy sikertörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A felfedezés az Alzheimer-kór kutatása miatt is fontos lehet. ","shortLead":"A felfedezés az Alzheimer-kór kutatása miatt is fontos lehet. ","id":"20180514_Kiderult_kepesek_emlekezni_a_patkanyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f733f19c-0aff-41fe-b456-3817b8b26545","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kiderult_kepesek_emlekezni_a_patkanyok","timestamp":"2018. május. 14. 17:55","title":"Kiderült: képesek emlékezni a patkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Feleződik a netes becsekkolásra megadott idő.","shortLead":"Feleződik a netes becsekkolásra megadott idő.","id":"20180515_online_becsekkolas_ryanair_ulohelyvalasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf89db9-0c7b-4e59-b426-797bf8d86bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_online_becsekkolas_ryanair_ulohelyvalasztas","timestamp":"2018. május. 15. 16:13","title":"Sokakat érintő, fontos változás jön a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 1-jén rendezett Nagy Futam egyik látványos programját a WizzAir pilótái szolgáltatták: néhány méterrel a Duna belvárosi szakasza felett suhantak el egy A321-essel. ","shortLead":"A május 1-jén rendezett Nagy Futam egyik látványos programját a WizzAir pilótái szolgáltatták: néhány méterrel a Duna...","id":"20180514_Latvanyos_video_meterekkel_a_Duna_folott_huzott_el_a_WizzAir_gepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb3e580-b866-4f6f-b174-eb28405ba832","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Latvanyos_video_meterekkel_a_Duna_folott_huzott_el_a_WizzAir_gepe","timestamp":"2018. május. 14. 16:04","title":"Látványos videó: méterekkel a Duna fölött húzott el a WizzAir gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor a miniszterelnök a negyedik esküjét is letette, első felszólalásában arról beszélt, ő 2030-ig tervez.","shortLead":"Amikor a miniszterelnök a negyedik esküjét is letette, első felszólalásában arról beszélt, ő 2030-ig tervez.","id":"20180515_Felszolal_Orban_es_eskut_tesznek_miniszterei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08444d48-2622-4873-99e2-00ebc9590273","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Felszolal_Orban_es_eskut_tesznek_miniszterei","timestamp":"2018. május. 15. 11:47","title":"Felszólal Orbán, és esküt tesznek miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]