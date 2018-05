Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46ebd94e-f1a8-42c7-bd4d-4984319968c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók kedvence ez az állat.","shortLead":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók...","id":"20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ebd94e-f1a8-42c7-bd4d-4984319968c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca2cb3-f6c1-43ad-9412-521ec44902fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"300 ezer forintért már vehetne szurikátát, de ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelölti meghallgatása a Himusz éneklévésel kezdődött, és a Székely himusszal zárult a Nemzeti Összetartozás Bizottságában, ahol a jobbikos Szávay István szabadkozott, amiért frakciófegyelem miatt nem szavazta meg a miniszterjelöltet. ","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelölti meghallgatása a Himusz éneklévésel kezdődött, és a Székely himusszal...","id":"20180514_Semjen_konnyitenek_a_levelszavazas_feltetelein","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd675e7f-3fde-4cb2-a2fe-8314313435a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Semjen_konnyitenek_a_levelszavazas_feltetelein","timestamp":"2018. május. 14. 16:33","title":"Semjén: Könnyítenek a levélszavazás feltételein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve Kásler Miklós szószólójaként is tevékenykedik. Videó. ","shortLead":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve...","id":"20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b4ecb-bdb0-43e5-86f3-5293449f6a20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","timestamp":"2018. május. 14. 16:20","title":"Kérdeztünk volna, de az új emberminiszter lekoptatta a hvg.hu tudósítóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e60dc8-fedb-417e-820d-fd3cebc3d9cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, beszélt Neymarról, Ronaldóról, a Roma elleni kiesésről, és a jelenlegi legnagyobb álmáról is.","shortLead":"Egy argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, beszélt Neymarról, Ronaldóról, a Roma elleni kiesésről, és...","id":"20180516_Messi_Neymart_szornyu_volna_Realmezben_latni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc8-fedb-417e-820d-fd3cebc3d9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36784411-1552-4e48-81e2-d33d5a3a1c31","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Messi_Neymart_szornyu_volna_Realmezben_latni","timestamp":"2018. május. 16. 10:06","title":"Messi: Neymart szörnyű volna Real-mezben látni, Ronaldo nem a riválisom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36026af-b7cf-4ac4-bac6-a0847c5d7a3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Majkadalt_vagtak_az_utobbi_idok_legfelkavarobb_klipje_ala__es_mukodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36026af-b7cf-4ac4-bac6-a0847c5d7a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407f2be-bc13-4838-bd1f-560205c3234a","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Majkadalt_vagtak_az_utobbi_idok_legfelkavarobb_klipje_ala__es_mukodik","timestamp":"2018. május. 16. 09:15","title":"Majka-dalt vágtak az utóbbi idők legfelkavaróbb klipje alá – és működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák. A tudósok most kiderítették, hogyan képesek így életben maradni.","shortLead":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák...","id":"20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab6d74-d14f-4445-86b1-3d4f064ef6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","timestamp":"2018. május. 14. 16:03","title":"Megfejtették a nagy titkot: hogyan élnek túl 8 hónapot kővé dermedve az alaszkai békák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre egy szabadnap 22 év után.","shortLead":"Végre egy szabadnap 22 év után.","id":"20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43390470-e87c-4683-b923-532324e7d470","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","timestamp":"2018. május. 14. 17:21","title":"A Londonból lelépő Wengerrel szórakozik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új blokkját – erről beszélt parlamenti meghallgatásán Süli János.","shortLead":"Ha meglesznek az engedélyek és sikerül tartani a menetrendet, akkor 2026-2027-re adhatják át a paksi atomerőmű két új...","id":"20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf713211-5ff9-4ff4-aa0d-2ac4f7df8a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96874ea1-c50f-4a3c-befa-378b0e911a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Suli_Janos_meg_ma_sem_biztos_hogy_megepul_Paks_II","timestamp":"2018. május. 15. 13:48","title":"Süli János: Még ma sem biztos, hogy megépül Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]