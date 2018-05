Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt - hívja fel a figyelmet a The Lancet című orvostudományi folyóirat.","shortLead":"Indiában évente 239 ezer kislány hal meg ötéves kora előtt azért, mert elhanyagolják pusztán nemi hovatartozása miatt...","id":"20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace3b30b-a69b-407f-ac36-fdd6ea77f385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18656b85-d566-4bc1-aa72-e74b2cbd1a1f","keywords":null,"link":"/elet/20180515_239_ezer_kislany_hal_meg_evente_Indiaban_mert_a_diszkriminacio_miatt_elhanyagoljak_oket","timestamp":"2018. május. 15. 20:35","title":"239 ezer kislány hal meg évente Indiában, mert a diszkrimináció miatt elhanyagolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre egy szabadnap 22 év után.","shortLead":"Végre egy szabadnap 22 év után.","id":"20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43390470-e87c-4683-b923-532324e7d470","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_A_Londonbol_lelepo_Wengerrel_szorakozik_a_Ryanair","timestamp":"2018. május. 14. 17:21","title":"A Londonból lelépő Wengerrel szórakozik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1984 óta Budapesten működő szervezet most úgy döntött, Berlinbe költözteti a magyarországi irodáját. ","shortLead":"Az 1984 óta Budapesten működő szervezet most úgy döntött, Berlinbe költözteti a magyarországi irodáját. ","id":"20180515_Elhagyja_Budapestet_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ef2daa-76da-4766-82d0-a56340017950","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Elhagyja_Budapestet_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. május. 15. 07:33","title":"Elhagyja Budapestet Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70939332-39f1-41ea-bf64-6a13e5a6cf58","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","timestamp":"2018. május. 15. 10:29","title":"Új szabályokkal is próbálják rávenni a cégeket, hogy tao-támogatást adjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2618bfe6-3160-4b2e-81ff-30484bc5df27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelképes jelentőségű határozattal elvetette kedden a brit EU-tagság megszűnéséről szóló törvényjavaslatot a skót parlament.","shortLead":"Jelképes jelentőségű határozattal elvetette kedden a brit EU-tagság megszűnéséről szóló törvényjavaslatot a skót...","id":"20180515_A_skot_parlament_borsot_tor_a_brit_kormany_orra_ala_Brexitugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2618bfe6-3160-4b2e-81ff-30484bc5df27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3ab701-1ef3-4604-a904-c4cb92bc98c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_A_skot_parlament_borsot_tor_a_brit_kormany_orra_ala_Brexitugyben","timestamp":"2018. május. 15. 19:39","title":"A skót parlament borsot tör a brit kormány orra alá Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban további intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban további intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180515_felhoszakadasra_adtak_ki_riasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586eacc0-575e-443e-9496-9db6a5ad8daa","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_felhoszakadasra_adtak_ki_riasztast","timestamp":"2018. május. 15. 12:51","title":"Még nagyobb zuhé jön: felhőszakadásra adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már megint az évtized legforróbb, leghosszabb nyarával riogatnak a meteorológusok. Egy biztos, ahogy a természet nagyjából egy hónappal előrébb van mindennel, úgy a korai nyár már április végén-május elején jókora pörgést hozott a sörpiacon is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kraft Sör Egyesület múlt heti közös szezonnyitó csapolásakor már javában tombolt a sörszezon.\r

\r

","shortLead":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már...","id":"20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd19dd7-7f0d-4d01-8468-091d8b439f95","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","timestamp":"2018. május. 16. 08:16","title":"Fókuszban a sörcsapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]