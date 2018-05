Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszteri meghallgatások után várhatóan pénteken alakul meg az új kormány, Trócsányi László régi-új igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter pedig már aznap megkapják a miniszterelnöktől első feladatukat, hogy a lehető legrövidebb idő alatt dolgozzák ki alaptörvény a hetedik módosításának és a Stop Soros szigorításának tervezetét – jelentette be a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.","shortLead":"A miniszteri meghallgatások után várhatóan pénteken alakul meg az új kormány, Trócsányi László régi-új igazságügyi...","id":"20180514_rogan_gazdasagi_bizottsagi_meghallgatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e2954c-dd06-4ce9-a556-effdef1b320a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_rogan_gazdasagi_bizottsagi_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 14. 11:32","title":"Rogán: Az új kormány már első ülésén tárgyalni fogja a Stop Soros szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem kötelező, csak ajánlott cascót pedig a gépjárművek alig egyötödére kötötték meg, noha e díjának a sokszorosát lehet bukni egy súlyosabb közúti balesetben. ","shortLead":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem...","id":"20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11d2ff-37b6-4e7c-b1f6-755c55f9b322","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","timestamp":"2018. május. 15. 11:30","title":"Nem is gondolná, mennyit bukhat, ha biztosítás nélkül autózik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","shortLead":"Modern, ütőképes hadsereg kiépítéséről beszélt Orbán az új vezérkari főnök kinevezésén. ","id":"20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e947a-43d1-4c60-a9cc-d85472872fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Orban_megduplazza_a_Magyar_Honvedseg_koltsegveteset","timestamp":"2018. május. 16. 09:44","title":"Orbán megduplázza a Magyar Honvédség költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedévben 4,7 százalékkal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Az első negyedévben 4,7 százalékkal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest.","id":"20180515_Meglepoen_nagyot_nott_a_magyar_gazdasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff336bc-913c-42db-9415-05e3f22e5790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Meglepoen_nagyot_nott_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. május. 15. 09:45","title":"Meglepően nagyot nőtt a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át csökkent a GDP-arányos védelmi költség.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át...","id":"20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fb81e6-e9cf-4bc3-a8be-32b4ca78ab93","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","timestamp":"2018. május. 15. 12:07","title":"Simicskó bírálta azokat, akik lezüllesztették a Magyar Honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1984 óta Budapesten működő szervezet most úgy döntött, Berlinbe költözteti a magyarországi irodáját. ","shortLead":"Az 1984 óta Budapesten működő szervezet most úgy döntött, Berlinbe költözteti a magyarországi irodáját. ","id":"20180515_Elhagyja_Budapestet_Soros_Gyorgy_alapitvanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ef2daa-76da-4766-82d0-a56340017950","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Elhagyja_Budapestet_Soros_Gyorgy_alapitvanya","timestamp":"2018. május. 15. 07:33","title":"Elhagyja Budapestet Soros György alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","shortLead":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","id":"20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5b162-7877-4118-be8b-e4270588b877","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 15. 21:10","title":"Bödőcs és az egyetlen nő - átadták a Libri irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","shortLead":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","id":"20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af467094-c9e4-4d8a-ad1a-7fb560d4be0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","timestamp":"2018. május. 15. 15:25","title":"Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]